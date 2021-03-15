MİT'ten Suriye'de operasyon: YPG'li İbrahim Babat yakalandı

MİT, YPG'li İbrahim Babat'ı, Suriye'deki "Nokta" operasyonuyla yakaladı ve Türkiye'ye getirdi.

Sınır hattından Türkiye'ye getirilen Babat'ın ifadeleriyle MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.

Ayrıca Babat'ın sorgusuyla, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da belirlendi.

YPG'ye 2011'de Cizre'de katılan Babat'ın, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta kaldıktan sonra 2017'de Suriye'ye geçtiği ve "örgütün sözde tugay komutanı olarak görevlendirildiği" belirtildi.