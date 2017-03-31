MİT tarafından izlendiğini basından öğrendi

Berlin Eyalet Meclisi'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Emine Demirbüken-Wegner izlendiğini nasıl öğrendi? Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından izlenmek nasıl bir his? MİT listesine alınmış olmasını nasıl izah ediyor? Acaba ‘Türkiye'nin doğrudan provokasyonu' tezine o da inanıyor mu? Emine Demirbüken-Wegner medya temsilcilerinin soru yağmuruna sadece iki cümle ile cevap veriyor: "Son derece saçma bir durum. Başka yorum yok.”

Demirbüken-Wegner MİT dosyasının ‘Güç merkezleri ve sivil toplum kuruluşları' bölümünde adının geçtiğini yeni öğrenmiş. Hem de medyadan. Milletvekili, hiçbir şey olmamış gibi eyalet meclisindeki çalışmalarına devam ediyor.

Partili arkadaşları öfkeli

CDU Eyalet Meclis Grubu Başkanı Florian Graf bir Alman vekilin Türk istihbaratı tarafından izlenmesinin ‘müthiş bir skandal' olduğunu ve ‘Alman parlamentarizmine yapılan saldırının karşılıksız kalamayacağını' söylüyor. Ama aynı zamanda durumu neden devlet yetkililerinden değil de medyadan öğrendiğini de soruyor. Başka bir milletvekili MİT tarafından mercek altına alındığını resmi makamlardan öğrenmişti.

Müntefering'i emniyet haberdar etti

Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD’nin eski genel başkanı Franz Müntefering'in ikinci eşi olan Federal Milletvekili Michelle Müntefering de Demirbüken-Wegner ile aynı listede yer alıyor. MİT listesindeki diğer isimler gibi Müntefering de hafta başında Federal Emniyet Teşkilatı tarafından haberdar edildi. MİT Müsteşarının Alman dış istihbarat teşkilatı başkanına (BND) ilettiği listede 356 isim bulunuyor. BND başkanı listeyi alır almaz diğer yetkili mercilere durumu bildirmişti. Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayanlar resmi makamlarca uyarıldı. Berlin eyaletinde ise geç kalındı.

Her iki Alman politikacının neden listeye alındığını sadece MİT bilebilir. Müntefering aynı zamanda Türk – Alman parlamenterler grubunun başkanı da olduğu için Gülen yapılanması dahil olmak üzere bütün gruplarla temasta bulunuyor. Milletvekili listede olmasına aldırmıyor ve bütün kuruluşlarla görüşmelerini sürdüreceğini söylüyor.

Demirbüken-Wegner için de aynı şey söylenebilir. Berlin eyalet yönetiminin eski entegrasyon görevlisi olan, eğitim ve gençlik işlerine bakan Demirbüken-Wegner görevi gereği bütün taraflarla diyalog kurmak zorunda. Türk istihbaratının faaliyetleri Berlin eyaletinin içişleri ve anayasayı koruma komisyonları tarafından ele alınacak.

© Deutsche Welle Türkçe

Fabian von der Mark