-MİT, sanal alemde kapılarını çocuklara açtı ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 85. kuruluş yıl dönümünde internet sitesini yenilerken, kapılarını sanal alemde çocuklara da açtı. MİT'in yeni web sayfasında teşkilatın faaliyet alanlarına ilişkin dikkat çekici görseller kullanılırken, hazırlanan bir tanıtım filminde de MİT'te çalışmak isteyenlere çarpıcı mesajlar verildi. MİT'in ''kariyer filmi''nde ekranda yer alan birbirinden farklı karakterler, şık giyimleri ve düzgün diksiyonlarıyla öne çıkarken, ''Seçilmiş kişilerle, seçilmiş görevlerle, yüksek sorumluluk bilinciyle çalışırız. İhtiyaç duyulan her alanda ve her yerde varız'' ifadeleri dikkati çekti. Dijital görsellerle öne çıkan MİT'in kariyer profilini anlatan kadın ve erkek karakterler, ''İşin tüm safhalarını takip eder, görünenin arkasındaki gerçeği ararız. Yaptığımız işin ülkemize katma değer sağladığının farkındayız. Sıradan insanlarla değil, adanmış hayatlarla çalışırız. Kendisini vatanına adamış hayatlarla. İnsan kaynağının işimizde kritik bir önemi olduğunun farkındayız. Yetkinlikleri dikkate alır, hayat boyu eğitim felsefesi ile çalışanlarımıza gelişim fırsatları sunarız. Çalışanlarımızın ve ailelerinin yaşam kalitesini en üst düzeyde tutmak amacıyla geniş sosyal olanaklar, gelişmiş sağlık hizmetleri ve iyi düzeyde maddi imkanlar sağlarız'' diye konuşuyor. Teşkilatın ihtiyaç duyduğu nitelikli personel istihdamına işaret edilen filmde, şu ifadeler yer alıyor: ''Başarımızın anahtarı analitik düşünebilen, pratik zekasına güvenen, adaptasyon potansiyeli ve algılama gücü yüksek, iletişim yeteneği güçlü, takım çalışmasına yatkın, yönetme ve değerlendirme becerilerine sahip, işini yaşam tarzı olarak benimsemiş çalışanlarımızdır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu stratejik bilgilere ulaşan, bunların analiz ve sentezini yaparak istihbarat üreten uzmanlarımız, temel kadromuzu oluşturur. Hedefe giden yolda mühendisler, teknik analizciler, yazılımcılar, kripto analizciler, teknikerler, mütercim tercümanlar, psikologlar gibi farklı uzmanlıklara sahip kişilerle çalışırız. Biz dünyanın köklü ve başarılı istihbarat teşkilatlarından biriyiz. Üstleneceğiniz görevle siz de Türkiye'nin geleceğine yön verebilirsiniz. Tek düzeylikten uzak, sıra dışı bir kariyer hedefliyorsanız aradığımız kişi siz olabilirsiniz.'' -Eğitimlerden fotoğraflar ve Hüseyin Bingöl belgeseli- İnternet sayfasındaki diğer yeniliklerden biri de tanıtımlarda kullanılan görseller oldu. Çeşitli tanıtımların yer aldığı sayfalarda MİT mensuplarının eğitimlerinden fotoğraflar da yer alırken, silahlı eğitimlerin anlatıldığı fotoğraflardaki kişilerin tanınmaması için yüzlerinin ''flulaştırıldığı'' görülüyor. Web sayfasına eklenen bir başka bölümde ise ''Sınırdaki Işık'' belgeseli yer alıyor. Belgeselin sunumunda, ''Bu bölüm, ülkemizin birlik ve beraberliği adına, hayatını hiçe sayarak teşkilatımız bünyesinde üstün hizmetlerde bulunan isimsiz kahramanlarımıza adanmıştır'' deniliyor. 5 bölümden oluşan belgeselde uzun yıllar boyunca Türkiye'nin doğu sınırında gerçekleştirdiği özverili çalışmalarla, bölgede efsaneleşen Hüsnü Bingöl'ün hayatı anlatılıyor. Bu arada MİT'in yeni web sayfasına eklenen ''Şehitlerimiz'' isimli bölümde ise ''Bayrağımızın simgelediği kutsal değerler adına, yurt içinde ve dışında üstlendikleri görevlerde hiç düşünmeden canlarını feda eden isimleri gibi görevleri de biz de saklı şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız'' ifadesi yer alıyor. -MİT'ten çocuklar için web sitesi- MİT'in internet sitesindeki en çarpıcı yeniliklerden biri de çocuk sayfası. Çocuk sayfasına tıklayanlar interaktif bir sunumla karşılaşırken, MİT, devlet ve istihbarat gibi temel kavramların tanımı yapılıyor. ''Merhaba sevgili çocuklar, Milli İstihbarat Teşkilatı çocuk sayfasına hoş geldiniz'' diyen kadın sesiyle başlayan sunumda, teşkilatın çalışma esasları hakkında da bilgiler veriliyor. Sayfada göze çarpan en önemli detay ise çocuklara istihbarat dünyasını sevdirecek oyunlar. Oyun bölümünün tanıtımında istihbaratın sadece görünürde yaşananlara dair bilgiler olmadığı belirtilerek, özel araştırmalarla ortaya çıkarılan durum ve olayların önemi aktarılıyor. İki ayrı oyunun yer aldığı çocuk sayfasındaki oyunlardan ilki iki resim arasındaki 5 farkın bulunması. Diğer oyun ise gemisi fırtınada batan ve bir adaya düşen Ahmet karakterinin hayatta kalması ve adadan kurtulması için yöneltilen sorulardan oluşuyor. Oyunda sorulan sorular ve cevapları alışılmışın dışında, istihbarat faaliyetlerinin çekirdeğini oluşturuyor. Çocuklara yöneltilen 4 sorunun 40 saniyede cevaplanması gerekirken, yanlış bir cevap oyunun başa dönmesine neden oluyor.