-MİT, reklam filmiyle personel arıyor ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, yeni alacağı erkek istihbarat uzman yardımcılarını hazırlattığı iki reklam filmiyle arıyor. MİT'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ''Sıra Dışı Bir Kariyer'' başlıklı sınav ilanında, ''Analitik yönü kuvvetli iletişim yeteneği güçlü, sorumluluk sahibi, kişisel gelişime açık, araştırmacı, pratik zekasına güvenen, yönetme ve yönlendirme becerilerine sahip, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde görevlendirilmek üzere istihbarat uzman yardımcısı adayları alınacaktır'' deniliyor. Başvuru için istenen şartlar şöyle sıralanıyor: ''657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde öngörülen genel şartlara sahip olmak, TC vatandaşı olmak, 3 Aralık 2011 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, askerlik görevini fiilen tamamlamış olmak veya 3 ay içerisinde terhis olabilecek durumda olmak veya askerliğini en erken Temmuz 2012 tarihine kadar erteletmiş olmak, sağlık durumu bakımından Türkiye'nin her yerinde ve her türlü iklim koşulunda görev yapmaya uygun olmak, MİT Müsteşarlığı memuru olmaya engel bir hali bulunmamak, MİT Müsteşarlığının daha önce açtığı giriş sınavlarının yazılı bölümlerine bir defadan fazla katılmamış olmak, uygulamalı sınav veya mülakat aşamalarında başarısız olmamak, 35 TL sınav katılım ücretini yatırmış olmak.'' Adaylarda iyi derece yabancı dil bilme şartı aranırken, konuyla ilgili ayrıntılara İstihbarat Teşkilatının resmi internet sitesi www.mit.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Başvurular istenilen belgelerle birlikte en geç 21 Ekim 2011'de Müsteşarlıkta olacak şekilde ''P.K 955 Ulus-Ankara'' adresine posta yoluyla yapılabilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29-30 Kasım tarihlerinde resmi internet sitesindeki ''İnsan Kaynakları/Sınav Programı'' bölümünden sınav tarihini ve yerini öğrenebilecek. Buna göre adaylar, ''genel zihinsel yetenek testi, kompozisyon,, kişilik envanteri, uygulamalı sınavlar ve mülakat'' gibi aşamalardan oluşan sınav sürecine tabi tutulacak.