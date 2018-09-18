MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen 9 YPG'li tutuklandı

Suriye'de Afrin'in Raco beldesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak MİT tarafından Türkiye’ye getirilen 9 YPG’li, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karıştığı öne sürülen 9 YPG’li, Hatay Adliyesi'nde görülen dava sonucu tutuklandı.

9 kişi, "kasten adam öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğinde görülen davada suçlu bulundu.