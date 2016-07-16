Askeri helikopterden MİT'e, MİT'ten askeri helikoptere ateş!

<p>Ankara'da MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle'de uçan helikopterden ateş açıldı.</p>\r\n\r\n<p><span style="line-height:1.5;">Askeri helikopterlerin ateşi karşılığında </span><span style="line-height:1.5;">MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldığı öğrenildi.</span></p>\r\n\r\n<p><span style="line-height:1.5;">Yenimahalle sakinleri açılan ateşle büyük panik yaşadı.</span></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><iframe frameborder="0" height="360" scrolling="no" src="http://t24.com.tr/videos/videoembed.php?video=2741" width="640"></iframe></p>\r\n