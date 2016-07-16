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15 Temmuz Darbe Girişimi

Askeri helikopterden MİT'e, MİT'ten askeri helikoptere ateş!

Ankara'da MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle'de uçan helikopterden ateş açıldı

16 Temmuz 2016 01:41

Ankara'da MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle'de uçan helikopterden ateş açıldı.

Askeri helikopterlerin ateşi karşılığında MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldığı öğrenildi.

Yenimahalle sakinleri açılan ateşle büyük panik yaşadı.

 

 

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