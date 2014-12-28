'MİT Müsteşarı'nı sesleniyorum, BBP'den elini, maşalarını çek'

Büyük Birlik Partisi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hakkında çıkan 'Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopteri Destici kiraladı' iddialarına yönelik olarak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a seslenerek, 'BBP'den ellerini çek' diye konuştu.

Destici, İçkale Otelde partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri ve İl Başkanları ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Mustafa Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopteri Destici kiraladı" iddiasının sorulması üzerine, bunun bir iftira olduğunu, iktidar partisinin "bize katıl" teklifini reddetmeleri üzerine bu tür iftiralarla maruz kaldıklarını iddia etti.

"Daha önce içimize sızmaya çalışmış, partimizi, gençlik teşkilatlarımızı bir yerlere bulaştırmaya çalışmış, birtakım yapılarla iş birliği içerisine girmiş beslememeleri manşetlere çekerek Büyük Birlik Partisi'ni, onun genel başkanını, kadrolarını, kirletmek, itibarsızlaştırmak için attıkları bu çamur kendi yüzlerine yapışacaktır" diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a sesleniyorum; MİT Müsteşarı'na sahip çıkın. MİT Müsteşarı'na da sesleniyorum; Büyük Birlik Partisi'nden elini, maşalarını çek. Sen yiğitsen o helikopterin radar kayıtlarını açıkla.

'Dosyayı aydınlatmaya çalışanlar düz savcı yapıldı'

'Muhsin Yazıcıoğlu kurtuldu geliyor' bilgisini kim yaydı? Şu anda onlar hangi görevlere getirildi? Onu açıklayacaksınız. Bu dosyaya takipsizlik verenleri nasıl baş savcı, dosyayı aydınlatmak için çalışanları nasıl düz savcı yaptınız? Siz bunun cevabını vereceksiniz."

Mustafa Destici, Seçim Kanunu ile ilgili itirazlarının Anayasa Mahkemesi yetkilileri tarafından görüşüleceğini ve 2015 milli iradenin Meclis'e yansıyacağını belirterek, "'Barajdan korkmuyoruz' diyenlerin etekleri tutuştu. Korkmuyorsanız hodri meydan" diye konuştu.