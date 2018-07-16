MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcıya tahliye

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen'in yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Görüşen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Gaziantep'te 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘FETÖ’ davasının duruşmasına, tutuklu sanık eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile avukatları katıldı.

Görüşen, MİT Müsteşarı Hakan Fidan 'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili beyanların doğru olmadığını ileri sürerek, "MİT sekretaryasını arattım ama ifadeye çağırmadık. Yerinde olmadığını öğrenince hiçbir işlem yapmadım. Ayrıca tanık olarak dinlenen İ.O'nun bu konudaki beyanları da doğru değildir" dedi.

Savcı mütalaasında ne dedi?

Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca, esas hakkındaki mütalaasında, Oslo sürecine ilişkin MİT Müsteşarı Hakan Fidan 'ı ifadeye çağıran sanık Görüşen'in, İstanbul'da görev yapan özel yetkili FETÖ/PDY mensubu savcılarla senkronize şekilde hareket edip hükümetin politikalarının akamete uğratılması ve kamuoyuna MİT mensuplarının suç işlediği izlenimini vermeyi amaçladığını kaydetti.

Sanığın çocuğunu da örgütün hakim- savcı çocuklarına yönelik oluşturduğu öğrenci evlerine gönderdiğini belirten Saklıca, Görüşen'in FETÖ/PDY'nin ideolojisini ve amaçlarını benimseyerek faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. Saklıca, özellikle MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması hadisesinin örgütün amaçlarına hizmet ettiğini belirterek, Görüşen'in cezalandırılmasını istedi.

Ceza verip tahliye ettiler

Mahkeme heyeti, sanık Görüşen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.