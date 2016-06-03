T24 LogoT24 Logo
Gündem

"MİT Müsteşarı Hakan Fidan görevden alındı" iddiası

Fidan'ın Tokyo Büyükelçisi, Sinirlioğlu'nun BM Türkiye Temsilcisi olduğu iddia ediliyor

03 Haziran 2016 19:10

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görevden alınarak Tokyo Büyükelçiliği'ne atandığı iddia edildi. Haberdar.com'un haberinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun da Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilcisi olarak New York'a gideceği iddia edildi.

Fuat Avni de Hakan Fidan’ın görevden alınacağını ileri sürmüştü. Avni’nin Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle:

ETİKETLER

hakan fidanmitjaponyaferidun sinirlioğlubm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24