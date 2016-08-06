MİT Müsteşarı, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürüne hangi bilgiyi verdi?

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından istihbarat zaafı eleştirilerinin odağına oturan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı (MİT) Hakan Fidan'ın akşam saatlerinde Genelkurmay Karargâhı'nda iken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürünü ararayarak, "Ortalıkta bir serseri mayın var, dikkat edin!" dediğini yazdı. "Ötesi mi?" diye soran Müderrisoğlu, "O da zamanı ve zemini gelince yazılır" dedi.

Milliyet Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'a konuşan MİT kaynakları, görüşmede geçen diyaloğa ilişkin Fidan'ın darbe girişiminden söz etmediğini, ama “Karadan, havadan, ya da denizden gelebilecek bir tehdide karşı önleminiz var mı?” diye sorduğunu aktarmıştı. Köse’nin “Önlemlerimiz var” yanıtını verdiği öne sürülmüştü.

Müderrisoğlu'nun Sabah'ta "MİT’ten gelen telefon" başlığıyla yayımlanan (6 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

15 Temmuz 2016'daki, "Sivil Demokratik Devrimin" tarihi yazıldıkça pek çok gerçek gün ışığına çıkacak. (Not: "Sivil Demokratik Devrim" tanımını Ekonomi Bakanı NihatZeybekci'den aldım.)

İleriye not düşmek adına, bir olayı da kısaca ben nakledeyim.

Malum, istihbarat zafiyeti çok konuşuldu, yazıldı. Mesele, sadece MİT'e indirgendi. Oysa Emniyet ve Jandarma istihbaratı da içine alan geniş bir alanın masaya yatırılması gerekiyor.

Neyse... 15 Temmuz akşam saatlerinde ve henüz Genelkurmay Karargahı'nda iken MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanımızın Koruma Müdürü'nü arıyor. (Ki bu bilgiyi Sn Erdoğan da TRT'de açıkladı.) Öğrendiğime göre, MİT'ten gelen telefonda, "Ortalıkta bir serseri mayın var, dikkat edin!" deniliyor. Ötesi mi?

O da zamanı ve zemini gelince yazılır.