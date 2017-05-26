MİT: Mehmet Baransu 'ByLock' kullanıcısı

‘Futbolda şike’ soruşturmasının kumpas olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmayla aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14’ü tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanı Ali Öztürk, MİT’in dijital veriler üzerinde yapılan incelemesi sonucu hazırladığı raporda ‘ByLock’ tespit edilen sanıkların isimlerini açıkladı. Öztürk, bu davanın tutuksuz sanıklarından olan Mehmet Baransu’nun 11 Ağustos 2014’te ‘ByLock’a erişim sağladığının tespit edildiğini söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; isimlerin açıklanmasının ardından söz alan tutuklu sanık Seyfi Erdoğan, daha önce kendisinin mavi renkli kullanıcı olarak ‘ByLock’ listesinde yer aldığını hatırlatması üzerine mahkeme başkanı, yeni listede isminin olmadığını söyledi.

Fenerbahçe davaya katılma talebinde bulundu

Daha sonra müşteki ve mağdur vekillerinin davaya ilişkin talepleri alındı. Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı Naim Karakaya, önceki celse kulüp olarak katılma taleplerinin suçtan doğrudan zarar görme ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiğini hatırlatarak; “Amacın, Fenerbahçe’yi ele geçirmek olduğu iddianamede de belirtilmişti. Katılma talebimizin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Fenerbahçe yöneticileri olduğu için kumpasa uğramışlardır. Bu kapsamda o dönemim polisleri tarafından kulüp binasında aramalar yapılmış, kulübün telefonları dinlenmiştir. Fenerbahçe tüm bu yaşananlar üzerine Avrupa liglerine gidememiş, dolaysıyla 30 milyona yakın taraftarı bulunan Fenerbahçe A.Ş., ve Fenerium bu konuda zarara uğratılmıştır. Suçtan zarar görmesi için daha başka ne yapılması gerekirdi. Tüm bu nedenlerden dolayı Fenerbahçe A.Ş., ve Fenerium’un davaya katılma talebinin bir kez daha incelenip kabul edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Duruşma sanık ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Ne olmuştu?

Şike davasında hakkında verilen ceza Yargıtay’da onanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bağdat Caddesi’nde düzenlenen yürüyüşte.

Fenerbahçe’nin şike yaptığı gerekçesiyle kulübün başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar hakkında 2011 yılında soruşturma başlatıldı. 2 Temmuz 2012 tarihinde sonuçlanan dava sonucundaysa Yıldırım hapis cezası aldı, bu cezalar da Yargıtay tarafından onaylandı.

Ancak savcı Abdullah Mirza Coşkun, ‘infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını‘ istedi. İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun’un talebini 23 Haziran 2015’te kabul etti.

Mahkeme kabul gerekçesi olarak 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan ‘yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olursa’ maddesi değişikliğini göstermişti.

Bu kararla hakkında altı yıl, üç ay hapis cezası kararı verilen Yıldırım ve diğer sanıkların kesinleşmiş cezaları da bozulmuş oldu.

13 Ocak 2015 tarihindeki duruşmada bu altı sanık ve Yargıtay tarafından cezası bozulup yeniden yargılananan sanıkların dosyaları birleştirilmiş 37 sanığın yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 9 Ekim 2015 tarihinde görülen duruşmada ‘şike yapmak‘ ve ‘örgüt kurmak‘suçlamasından beraat ederken, 3 Temmuz 2011’de başlayan dava, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonunda şike yapmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.