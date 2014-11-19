MİT Komisyonu'nun 17 üyesi belli oldu

AKP'nin üyeleri bildirmesinden sonra 'Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun 17 üyesi üyesinin isimleri genel kurulda okunarak kabul edildi.



AKP'den 10, CHP'den 4, MHP'den 2 ve HDP'den 1 milletvekili komisyonda görev yapacak.



Genel Kurul'da isimlerin okunmasın ardından yapılan ilk toplantıda, AKP Niğde Milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu komisyon başkanı seçildi. MİT Komisyonu başkanlık divanında muhalefetten kimse yer almıyor.

17 kişilik komisyon üyeleri şöyle:



AKP'den Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, Aydın Milletvekili Semiha Öyüş, İstanbul Milletvekili Harun Karaca, İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, İstanbul Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Rize Milletvekili Hasan Karal, Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve Van Milletvekili Fatih Çiftçi.

CHP'den Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner ve Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan;

MHP'den Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ile HDP'den İstanbul Milletvekili Levent Tüzel.

Son MİT Yasası'na göre, komisyon görüşmelerini kapalı yapacak. Yılda bir kez gelecek raporlarla sınırlı çalışacak. MİT'in faaliyetleri hakında bir çalışma yapması yasaya göre zor görünüyor.