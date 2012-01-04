MİT kapılarını medyaya açacak

T24 - Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, kuruluşunun 85'inci yıl dönümü kapsamında kapılarını medyaya açıyor.



Bu çerçevede MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yarın medya kuruluşlarının yöneticilerine müsteşarlığın halkla ilişkiler çalışmaları hakkında bilgi verecek.



MİT Müsteşarlığı, 85'inci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikler kapsamında yarın medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelecek olan MİT yöneticileri, Yenimahalle'deki müsteşarlık kampüsünün kapılarını açacak.



Medya yöneticilerine MİT'in hakla ilişkiler çalışmaları hakkında bilgi verilecek. Ayrıca, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, teşkilat çalışmalarıyla ilgili bir konuşma yapacak.







