İyi Partili Ümit Özdağ hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla fezleke hazırlandı

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, İyi Partili Özdağ 26 Şubat'ta Meclis'te yaptığı basın açıklamasında Libya'da hayatını kaybeden devlet görevlilerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Özdağ hakkında, 2937 sayılı 'Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu' 27. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

​Habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı. Başsavcılık Parlementerler Bürosu tarafından Özdağ hakkında atılı suç kapsamında fezleke hazırlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede, Özdağ hakkında fezleke tanzimini gerektirir, yeterli ve kanunu delilinin mevcut olduğu, bu nedenle Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kaydedildi.

Dokunulmazlığı kaldırılırsa yargılanacak

Beş sayfadan oluşan fezleke TBMM'nin takdirine sunuldu. TBMM, Özdağ'ın dokunulmazlığını kaldırırsa İyi Partili milletvekili söz konusu suçtan yargılanabilecek.

Libya'da yaşamını yitiren MİT çalışanının cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle gazeteciler Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel, MİT Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bir aydır cezaevinde olan gazeteciler için, infaz düzenlemesiyle birlikte denetimli serbestlik süresinin değişmesi gerekçesiyle tahliye talebinde bulunuldu.

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