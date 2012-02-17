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Politika

MİT Kanunu Çankaya Köşkü'ne gönderildi

MİT Kanunu'nda değişiklik yapan kanun, Çankaya Köşküne gönderildi.

17 Şubat 2012 18:08

 

T24 - Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapan yasa, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığındaki son okumadan sonra Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından imzalandı. Yasa, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulmak üzere Çankaya Köşküne gönderildi.   
 
Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanı Gül'ün TBMM tarafından kabul edilen kanunları 15 gün inceleme süresi bulunuyor.   
 
Kanuna göre, MİT mensupları veya Başbakan tarafından belirli bir görevi yerine getirmek üzere kamu görevlileri arasından görevlendirilenler, görevin niteliğinden doğan veya görev sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapılması Başbakan'ın iznine bağlı olacak. 
 
Bu kişilerin, özel yetkili mahkemelerin görev alanlarına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılmasında da Başbakanın izni aranacak. 
 
Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda da Başbakan'ın iznine bağlı olma hükmü uygulanacak. 
 
 
 

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