MİT kafaları karıştırdı

'Devlet beni 3 ay önce göreve çağırdı'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, İbrahim Şahin ile kurumsal bir temaslarının bulunmadığını, Aktütün Karakolu'na ilişkin iddia edildiği tarzda bir bildirimin kendilerine yansımadığını ve Şahin'in bir süre önce Güneydoğu'daki bazı olaylara ilişkin duyumlarını, “sosyal bir ilişki” üzerinden taraflarına aktardığını bildirdi.MİT Müsteşarlığından yapılan açıklamada, İbrahim Şahin'in basına yansıyan mahkemedeki ifadesine atfen, bugün bazı basın yayın organlarının konuya ilişkin yorumları çerçevesinde, bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:“İbrahim Şahin ile kurumsal bir temasımız bulunmamaktadır. Aktütün Karakolu'na ilişkin iddia edildiği tarzda bir bildirim tarafımıza yansımamıştır.İbrahim Şahin bir süre önce Güneydoğu'daki bazı olaylara ilişkin duyumlarını, sosyal bir ilişki üzerinden tarafımıza aktarmıştır. Bilindiği gibi, çeşitli vesilelerle kurumumuza her türlü bilgi değişik kanallar üzerinden intikal etmektedir.”