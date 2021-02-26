MİT'in sır gibi saklanan binasından görüntüler, ilk kez bir dizide ekrana gelecek

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) deneyimlerini anlatacak "Teşkilat" dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapımda MİT sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek.

MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.

TRT’de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.

Dizide, MİT'in deneyimleri senaryoya aktarılırken, Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla çekim yapıldığı ifade ediliyor.