MİT'in Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonla getirilen Harun Çelik "FETÖ üyeliği" iddiasıyla yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Arnavutluk’ta düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirdiği Harun Çelik "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
MİT, Arnavutluk’ta düzenlediği operasyonda yakalanan Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş ve çıkarıldığı savcılıkça 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Savcılığın sevk yazısında, bilgi vermeyerek örgütsel tavır takındığı vurgulanan şüpheli Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.