"MİT içinde bir ekip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast yapacak!.."

Habertürk’te Ece Üner’in sunduğu ‘Enine Boyuna’ programına katılan internethaber.com yazarı gazeteci Süleyman Özışık, bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun çevresine “2016’nın ortalarında darbe olacak, darbe girişimiyle eğer darbeciler başarılı olmazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı MİT’in içindeki bir ekip infaz edecek” dediğini söyledi.

Özışık, daha önceden Bugün gazetesinde yazan Rasih Yılmaz’ın kendisine "Darbe olacak, kırmızı kitaptan nasıl çıktığımızı ve nelerin olacağını o gün göreceksiniz" dediğini öne sürdü.

Özışık’ın canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bu benim kulağıma gelmişse, MİT bunu öğrenmişse ve önemsememişse bir vahim hata. Eğer MİT bunu duymamışsa ikinci vahim hata. Bakın Bundan yaklaşık 1 yıl önce, birçok gazeteci kendi arasında konuştu; ben de buna şahidim. Bir MİT mensubu çıkıp diyor ki; yakın zamanda, tam da bu günleri işaret ediyor. Bir darbe olacak diyor. Bunu bana Paralel Örgütün bir yazarı da Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda otururken bunu bana söyledi. Çevremdeki insanlar da buna şahit. İsmini söylemekte de beis görmüyorum Rasih Yılmaz. Bugün Gazetesi'nin yazarıydı "Darbe olacak, kırmızı kitaptan nasıl çıktığımızı ve nelerin olacağını o gün göreceksiniz"

“Ve onun ardından bir MİT mensubu en yakın arkadaşına diyor ki 2016'nın ortalarında darbe olacak. O darbe girişiminde eğer darbeciler başarılı olamazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı MİT'in içindeki bir ekip infaz edecek. Bakın bu bir ihbardır, devletin en tepedeki yetkililerine bir ihbardır. Bu şahıs Ankara-Dikmen'dedir. MİT mensubudur; ismi bende var. Eğer MİT bunu duymamışsa, o zaman MİT'i baştan sona bir sorgulamak lazım.”