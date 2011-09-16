-MİT hakkındaki iddialar TBMM (A.A) - 16.09.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, MİT ile terör örgütü mensuplarının görüşmelerinin yer aldığı iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili olarak, ''AKP'nin terör örgütü ile pazarlık ve müzakere içinde olduğu artık ispatlanmıştır'' dedi. İnce, internet ortamında yayınlanan görüşme kayıtlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, ''Takke düştü, kel göründü. Sayın Başbakan ne derse desin boşa kürek sallar. Çünkü, AKP'nin terör örgütü ile pazarlık ve müzakere içinde olduğu artık ispatlanmıştır'' iddiasında bulunan İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Hakan Fidan'ın hatası olsa da onu harcamayız. Kolay kolay adam yemeyiz'' dediğini, bu sözlerin itiraf olduğunu öne sürdü. İnce, şunları kaydetti: ''Başbakan, bu görüşmeleri yalanlayamıyor ve itiraf ediyor. PKK ile AKP'nin işbirliği artık ortaya çıkmıştır. Burada bir hata varsa, o hatanın sahibi Hakan Fidan değil Başbakan Erdoğan'dır. Hakan Fidan kendi iradesiyle Oslo'ya gidip o görüşmeleri yapmamıştır. Başbakan'ın talimatıyla o görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca Fidan, görüşme kaydında çok net anlaşıldığı gibi Başbakan'ın özel temsilcisi olduğunu ve onun adına görüşmeyi yaptığın açıklıyor. Başbakan, 'görüşen hükümet değil devlettir' bahanesinin arkasına saklanmasın. Devletin ilgili kurumlarının başındaki kişilere özel temsilcilik verip bizzat kendisini talimatla Oslo'ya gönderdiği açıktır. Erdoğan, bu olayı Fidan'ın üstüne atmasın. Yapılan terör örgütü ile pazarlıktır. Ayrıca, bir kamu görevlisinin PKK yöneticilerine CHP'yi şikayet etmesi kabul edilemez.''