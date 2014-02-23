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Politika

MİT görüşmelerine 15 dakikalık kavga arası

TBMM İçişleri Komisyonu'nda yapılan MİT görüşmelerinde MHP'li Oktay Vural ile AKP'li vekiller arasında kavga çıktı

23 Şubat 2014 18:18

Hülya Karabağlı / Ankara

MİT görüşmelerinde MHP’li Oktay Vural’ın ‘ Siz darbecisiniz. Milli iradeye düşmansınız’ sözleri AKP’yi ayağa kaldırdı.  Tartışmalar üzerine Komisyon Başkan Vekili Hüseyin Bürge, görüşmelere 15 dakika ara verdi. Ancak tartışmalar arada da devam etti. Vural, "Eline tutuşturulup verilenleri burada konuşuyorsun." Ünal da "Sen kimsin konuşuyorsun, sana bu hakkı kim verdi." karşılık verdi. Karşılıklı atışmaları devreye giren partililer sona erdirdi.

Meclis İçişleri Komisyonu’nda, MİT kanunu teklifi görüşmelerinin ikinci gününde dört siyasi parti  birbirine girdi.  MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural,  “Siz darbecisiniz.   Milli İradeye düşman sizsiniz” dediği  AKP’li Mahir Ünal’la  aradaki masanın  sayesinde yumruklaşmanın eşiğinden  döndü.  Komisyonda önce, MHP Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın teklife yönelik eleştirileri sırasında tartışma çıktı. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, lafa karıştı ve kanun teklifinin yanlış yorumlandığını savundu. Ünal’ın müdahalesi MHP’lileri kızdırdı ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile Ünal arasında yeni bir tartışma çıktı. Vural, "Milli iradeye düşman sizsiniz, demokrasiye, hukuka düşman sizsiniz." dedi. Bunun üzerine  AKP’li Ünal,  "Korkuyla siyaset yapıp siyasetten soğutuyorsunuz. Sizi anti siyaset yapmakla itham ediyorum” karşılığını verdi.  Altta kalmayan Vural,   AKP’li  Mahir Ünal’a, “  Sen bir kere darbecisin. Rezza Zarrap'ı korumak için kanun çıkarıyorsunuz. Türklüğü ayaklar altına alanların Türkmenlerin adından söz etmeye hakkı bile yoktur. Millete küfreden insanlarla birlikte iş tutuyorsunuz. Çocuğu olmayanlara dil uzatıyorsunuz. Aileye, çocuğa nasıl dil uzatırsınız. Milletin hukukunu katledeceksiniz ondan sonra susacağız. İşleri güçleri hakaret. 11 yıldır yanlarında yürüyorsunuz, ondan sonra Haşhaşi diyorsun diye bağırdı.  

Tartışmalar üzerine Komisyon Başkan Vekili Hüseyin Bürge, görüşmelere 15 dakika ara verdi. Ancak tartışmalar arada da devam etti. Vural, "Eline tutuşturulup verilenleri burada konuşuyorsun." Ünal da "Sen kimsin konuşuyorsun, sana bu hakkı kim verdi." karşılık verdi. Karşılıklı atışmaları devreye giren partililer sona erdirdi.

 

CHP ile BDP arasında PKK kavgası

 

MHP ile AKP’nin  tartışmasından önce  ise CHP ile BDP arasında da  PKK  kavgası çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, BDP'li Hasip Kaplan'ın "Cenaze gelmiyor sözü sizi rahatsız mı ediyor" sözüne  sinirlendi.  "Bu ağır bir sözdür" diyen Altay, "Biz kimsenin burnunun kanamamasını isteyen bir partiyiz" dedi.

 

CHP’li Altay: PKK Terör örgütüdür

 

Altay, "PKK bizim için bir terör örgütüdür. Biz bunun aksini söylemeyiz" deyince tartışma çıktı. Hasip Kaplan, Altay'a "Bunu Diyarbakır'da söyle seni alnından öpeceğim" dedi. Altay da Kaplan'a "Sen de bunu gel Urla'da, Sinop'ta söyle. Sen gel Sinop'ta de bakalım 'PKK terör örgütü değil' diye" şeklinde konuştu. Kaplan ise "Sinop'ta konuşunca da saldırıya geçiyorlar. Sende Lice'yi yakıp yıkan terörist değil mi, dışkı yedirenlerin terörist olmadığını söyle. Terörist değil mi onlar?" diyordu. Altay ise 'terörist' diyerek cevap verdi.

 

BDP’li Kaplan:  Allah CHP  ve MHP’ye akıl fikir versin

 

BDP’li Kaplan,  komisyonda, “ Madem öyle 11 senedir bu paralel devlet, haşhaşi örgütü niye keşfedilmedi? Bu çok ciddi bir olay.  Devletin kurumlarını, yargıyı, polisi, emniyeti hatta son zamanlarda TSK'yı ele geçiren bir güçten bahsediliyor. Allah aşkına böyle bir ciddi iddia varken bu kanun maddesi  dururken bakıyorum CHP ve MHP'nin sözcüleri BDP'ye muhalefet ediyorlar. Allah size akıl versin, fikir versin, siyaset versin”.

 

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