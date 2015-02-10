'MİT, Emniyet'i uyardı; 3 bin IŞİD militanı Türkiye'ye geçti, bombalı eylem hazırlığındalar'

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bir hafta önce güvenlik güçlerine gönderdiği uyarı yazısında, Irak ve Suriye'den Türkiye'ye geçen IŞİD militanlarının bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.



Grihat.com'un haberine göre, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

- 2015 Ocak ayı itibariyle Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü adına Suriye ve Irak'ta silahlı ve bombalı faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin militanın kontrolün az olduğu Suriye-Türkiye sınırından, başta Hatay, Adana, Ankara ve İstanbul gibi metropol illerine geçiş yaptığı,

- Hücre evlerine yerleştikleri, içlerinde söz konusu silahlı, bombalı saldırıları planlayan alt ve orta taktik terörist liderlerin de bulunduğu,

- Bombalı eylem ve canlı bomba eylemlerinde uzman militanların Suriye'ye askeri müdahale eden Koalisyon güçlerinin daha önceden keşif ve istihbaratı yapılan Ankara ve İstanbul'daki Büyükelçilik ve Konsolosluk hedeflerine silahlı, bombalı eylem hazırlığında oldukları,

- Suriye ve Filistin uyruklu yaşları 17-25 arasında olan ve Türkiye'ye geçiş yapan militanların bir kısmının ise yasa dışı göçmen maskelemesi ile Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine ulaşarak Koalisyon Güçlerine ait Büyükelçilik ve Konsolosluklarına silahlı, bombalı saldırı yapmayı planladıkları,

- Şahısların tespitinin ve saklanma yerlerinin tespitinin zor olduğunu belirten MİT Müsteşarlığı'nca konunun güvenlik güçleri ve ilgili kurumlara 03.02.2015 günü bildirildiği..."