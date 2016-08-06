"MİT, Emniyet ve Jandarma Güvenlik İstihbarat Müsteşarlığı adıyla birleştirilecek"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Jandarma’nın iç istihbarat birimlerinin Güvenlik İstihbarat Müsteşarlığı (GİM) adı altında birleştirilmesi ve MİT’in dış istihbarat odaklı çalışmalarını sürdürmesinin planladığı iddia edildi.

Darbe girişiminin ardından istihbaratta yaşanan sorunları çözmek için harekete geçen hükümet, MİT ve emniyetle jandarmanın istihbarat ağırlıklı çalışan bölümlerini tek çatı altında birleştirmenin formüllerini arıyor. Üzerinde durulan seçeneklerden birinin MİT, emniyet ve jandarmanın iç istihbaratının tek çatı altında toplanacağı Güvenlik İstihbarat Müsteşarlığı (GİM) adı altında bir kurum oluşturulması, bunun yanında MİT’in dış istihbarat odaklı çalışmalarını sürdürmesi olduğu ifade ediliyor.

“Hem GİM hem de MİT Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olacak”

Milliyet’te yer alan habere göre, gerekirse tek ismin başkanlığında koordineli çalışması öngörülen iki kurumun Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olması da düşünülüyor. Hükümet, çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra OHAL bitmeden kanun hükmünde kararnameyle bu adımı atabilecek.

İstihbaratın yeniden yapılandırılmasına dair çalışmalar son aşamaya gelirken önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın bir araya gelerek hazırlanacak kanun hükmünde kararnameye son şeklini vermesi bekleniyor. KHK’ların seçenekli modeller üzerinde hazırlandığı ve bu kapsamda birçok modelin de değerlendirildiği ifade ediliyor.

“Kapatılacak TİB, GİM içinde yeninden yapılandırılabilir"

Öte yandan Erdoğan’ın kapatılacağını açıkladığı ve telefon dinlemeleriyle ilgili çalışan TİB’in de bu kurum içinde yeniden yapılandırılması gündemde. GİM’in ağırlıklı olarak iç istihbarattan sorumlu olacağı vurgulanıyor. MİT’in ise dış istihbarat ağırlıklı çalışmalarını yapacağı ifade ediliyor. Her iki istihbarat örgütünün de ayrı yapılar gibi değil, birbiri ile koordinasyon içinde çalışması düşünülüyor. Bu nedenle iki birimde ayrı isimler yerine tek müsteşarın görev yapmasının değerlendirildiği ancak ayrı müsteşarların atanması seçeneğinin de olduğu ifade ediliyor. İstihbarat birimlerinin Cumhurbaşkanı’na bağlanabileceği de vurgulanıyor.