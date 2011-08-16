MIT doktoralı müdüre Balyoz tutuklaması

T24 - “Balyoz” soruşturmasında 7 askerle birlikte tutuklanan HAVELSAN Genel Müdürü Yarman, darbeden sonra savunma sanayiinde görev alacak isimler listesini oluşturan kişi olarak suçlanıyor...



Balyoz soruşturması kapsamında cumartesi sabaha karşı 7 askerle birlikte tutuklanan kişinin HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk A. Yarman olduğu ortaya çıktı.



Milliyet gazetesinin haberine göre; Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube’de yapılan aramalarda ele geçirildiği belirtilen “Balyoz planı belgeleri” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yarman’ın, TCK’nın 312. maddesine göre “hükümeti yıkmaya teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

‘fyarman’ Yarman mı?



Soruşturma kapsamında cuma gecesi 6 albay ve 2 astsubayla birlikte bir sivil memur Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Sivil memur olduğu belirtilen kişinin Yarman olduğu ise dün ortaya çıktı. Soruşturma savcısı Hüseyin Ayar’a ifade veren Yarman ve askerler tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece sorgulanan Yarman ile birlikte 7 asker tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balyoz planı iddialarında Yarman’ın ismi “yeni yapılanmada görevlendirilecekler” başlıklı bir belgede geçiyordu. Balyoz sanıkları arasındaki emekli tuğgeneraml Süha Tanyeri’nin belgeleri arasında yer alan “Savunma Sanayii” başlıklı excel dosyasının “fyarman” isimli kullanıcı tarafından oluşturulduğu iddia edilmişti. fyarman’ isimli kullanıcının da HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Ö. Faruk A. YARMAN öne sürüldü.



Belgenin ‘HAVELSAN’ isimli sayfasında; HAVELSAN’da olduğu belirtilen 357 kişinin isim ve soy isminin yer aldığı, ‘TAYİN’ başlığı altında, ilk 32 ismin karşısında ‘Sanayii ve Ticaret Bakanlığında üst düzey yönetici, .... Bulunduğu kurumda terfisi veya SSM’de etkin yöneticilik, TÜBİTAK’ta etkin bir göreve getirilebilir, bulunduğu kurumda yükseltilsin, çok güvenilir, kamuda kritik pozisyonlarda görev alabilir, Faruk Yarman’dan boşalacak Genel Müdürlük görevi için uygun’... şeklinde ibarelerin yer aldığı...”





Savunma sanayinde faaliyet gösteren HAVELSAN, Türk Silahli Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı’na ait olan HAVELSAN, Türkiye’nin en büyük sistem, bilgi ve yazılım şirketlerinden biri durumunda.





En son Akit yazmıştı



Nükleer fizik hocası Prof. Dr. Tolga Yarman’la kardeş olan Ömer Faruk A. Yarman’ın adı son olarak, Akit gazetesinin iki hafta önce yazdığı bir haberle gündeme gelmişti. Haberde ASELSAN, HAVELSAN, TAI, TUSAŞ gibi savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminin ağırlıklı olarak emekli askerlerden oluştuğu belirtilmişti. Bunlardan, son YAŞ toplantıları öncesi emekliliğini isteyen eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in Berrin Koşaner’in Havelsan’da çalıştığı, HAVELSAN’da işe girerken 3 yıldaki KPSS puanlarının dikkate alındığı, ancak Yarman’ın 5 yıl önceki KPSS puanıyla alındığı iddia edilmişti.





Yarman kimdir?



Havelsan Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Danışma Kurulu üyesi, ODTÜ-TSK MODSİMMER (Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi) Merkez Danışma Kurulu ile TESİD Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Dr. Ömer Faruk A. Yarman, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak mezun oldu. Master ve doktora derecelerini 1982’de MIT Nükleer Mühendislik Bölümü’nden aldı. HAVELSAN’a 2003’te Genel Müdür olarak atandı. F4 ve F5 uçakları için ilk aviyonik ünite imalatı ile F104 Harness Test Düzeni, APQ120 Radarı gibi projelere büyük katkı sağladı.



