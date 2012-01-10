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Politika

MİT devletin zirvesine brifing verecek

Milli İstihbarat Teşkilatı, yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan...

10 Ocak 2012 02:00

T24  - Milli İstihbarat Teşkilatı, yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar ve yüksek yargı üyelerini ağırlayacak. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, devlet erkanına teşkilattaki yeni yapılanma ve yürütülmekte olan projeler hakkında brifing verecek.  

MİT Müsteşarlığı, 85'inci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Geçen hafta kapılarını, gazete ve televizyonların yöneticilerine açan MİT Müsteşarlığı, bu hafta da devlet erkanını ağırlayacak. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların yanı sıra askeri erkan ve yüksek yargı organlarının başkanları MİT'in Yenimahalle'deki kampüsünde ağırlanacak. Devlet erkanına, teşkilatın son dönemde yürüttüğü halkla ilişkiler çalışmaları hakkında sunum yapılacak. Ayrıca MİT Müsteşarı Hakan Fidan, MİT'in iç ve dış istihbarat alanlarında yeniden yapılandırılması süreci ve yürütülen projelerle ilgili olarak brifing verecek.



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