MİT devletin zirvesine brifing verecek

T24

MİT Müsteşarlığı, 85'inci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Geçen hafta kapılarını, gazete ve televizyonların yöneticilerine açan MİT Müsteşarlığı, bu hafta da devlet erkanını ağırlayacak.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların yanı sıra askeri erkan ve yüksek yargı organlarının başkanları MİT'in Yenimahalle'deki kampüsünde ağırlanacak. Devlet erkanına, teşkilatın son dönemde yürüttüğü halkla ilişkiler çalışmaları hakkında sunum yapılacak. Ayrıca MİT Müsteşarı Hakan Fidan, MİT'in iç ve dış istihbarat alanlarında yeniden yapılandırılması süreci ve yürütülen projelerle ilgili olarak brifing verecek.