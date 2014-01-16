MİT: CHP'lileri fişlemedik, arşivleme yaptık

MİT, teşkilatın CHP’li vekiller ile işadamlarını takip ettiği ve bunu Başbakanlık’a bildirdiği iddialarına ilişkin savcılığa yaptığı suç duyurusunda fişleme savını dolaylı olarak kabul etti.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre, fişleme iddialarını gündeme taşıyan haberle ilgili olarak MİT’ten yapılan suç duyurusunda, “Müsteşarlığın ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirdiği arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması faaliyetlerinin dışında kurumun yasadışı olarak insanları fişleyen bir kurum gibi gösterilmek suretiyle, kurumun görev ve faaliyetlerine ilişkin malumat yayın yoluyla ifşa edildi” denildi.

Mehmet Baransu, MİT’in CHP’lileri fişlediğine ilişkin Taraf gazetesinde 13 Haziran 2013 tarihinde bir haber kaleme aldı. Habere göre teşkilat, CHP’li işadamlarını fişliyor ve kurulan özel hatla direkt Başbakanlık’a şifahi bilgi olarak paylaşıyordu. Belgelerde kişilerin özel hayattan siyasi ve dini görüşlere kadar onlarca ayrıntı bilgileri yer alıyordu. Bu kapsamda CHP’li vekiller, belediye başkanları ile ticaretle uğraşan partililer fişlendi. Habere göre, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı ve damadından CHP Çorum Milletvekili Avukat Tufan Köse’ye kadar yüzlerce isim ve ticari şirketleri ayrıntılı olarak fişlendi. Fişleme belgelerinde ticari faaliyetlerin yanı sıra “Cumhuriyet Halk Partili, solcu, Hıristiyan” gibi ibarelere de yer verilmiş. Bu belgelerin bir kısmı yazılı bir kısmı ise şifahi olarak Başbakanlık’a iletilmiş. Şifahi bilgilerin telefonla ulaştırılacağı yönünde de belgelere not düşülmüş. Baransu’nun iddiasına göre bu fişlemenin amacı, CHP’li kişilerin kamu kurumlarında görev vermemek ve ihalelere sokmamak…

‘Arşivleme yaptık’

MİT’in bu haberle ilgili Baransu hakkında ertesi günü Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu anlaşıldı. MİT, suç duyurusunda olayı şöyle savundu:

“Mehmet Baransu tarafından kaleme alınan yazı içeriğinde geçen ‘Belgelere göre MİT, şirket ve şahısları, özel hayat, siyasi ve dini görüşüyle fişleyip Başbakanlık’a şifahi olarak bildirmiş. Bunun için de MİT’le özel telefon hattı kurulmuş’ ve benzeri ifadelerle, Müsteşarlığın ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirdiği arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması faaliyetlerinin dışında kurumun yasadışı olarak insanları fişleyen bir kurum gibi gösterilmek suretiyle, kurumun görev ve faaliyetlerine ilişkin malumat yayın yoluyla ifşa edildi.”

MİT, bu yayınların da yasaklanmasını istedi. Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, bu yayınlarla ilgili durdurma kararı verdi. Suç duyurusunu inceleyen Ankara Basın Savcılığı, Baransu hakkında 2937 sayılı MİT Yasası’nın 27/1 maddesinde düzenlenen “Milli İstihbarat Teşkilatı’nın görev ve faaliyetlerine taalluk (ilgili olan) eden malumatın (bilgiyi) istihsal (ele geçirmek) edilmesi” hükmü kapsamında 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Suç duyurusu dilekçesinde CHP’lilerle ilgili neden arşiv çalışması yapıldığı anlaşılamadı.