"MİT, CHP’lilere ‘Fethullahçı bir darbe tehlikesi yok’ demiş"

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Engin Özkoç ve Tuncay Özkan, “15 Temmuz'dan önce istihbaratçılara darbe iddialarını sorduk ‘Fethullahçı bir tehlike yok’ dediler” iddiasını öne sürdüler. Hakan Fidan’ı istifaya davet eden CHP’liler "Komisyona doğru bilgi verilmiyor. Denetimden kaçılıyor. Komisyonun kuruluş amacına uygun çalıştırılması için girişimlerde bulunacağız. FETÖ tehlikesini bizim görmemize rağmen, istihbarat kuruluşlarının görmemesini hayret ve üzüntüyle karşıladık" ifadelerini kullandılar.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Engin Özkoç ve Tuncay Özkan'ın açıklamaları şöyle:

Söylentiler vardı

15 Temmuz öncesi Fethullahçıların darbe yapacağına ilişkin söylentiler vardı. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nda, bu iddiayı toplantıya katılan istihbaratçılara sorduk. Endişelerimizi anlatınca ‘Fethullahçıların yakın kontrol altında tutulduğunu, böyle bir tehlikenin söz konusu olmadığını' söylediler. Tehlikenin büyüklüğünü 15 Temmuz darbe girişimden sonra anladılar.

İstihbarat görmedi

2014 İstihbarat raporunda FETÖ ile ilgili neden bilgi olmadığını sorduk, yanıt olarak, 2015 İstihbarat Raporu'na 5 satırlık bir cevap koydular. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehlikesinin olmadığını yazmışlar. Komisyona doğru bilgi verilmiyor. Denetimden kaçılıyor. Komisyonun kuruluş amacına uygun çalıştırılması için girişimlerde bulunacağız. FETÖ tehlikesini bizim görmemize rağmen, istihbarat kuruluşlarının görmemesini hayret ve üzüntüyle karşıladık.

Devlet sırrı

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, MİT'e verilen özel yetkilerden sonra TBMM'de bu kadar geniş yetkilerin millet adına denetlenebilmesi için kurulmuş bir komisyon. MİT'i, MASAK'ı, Jandarma ve Emniyeti denetleyebilecek bir komisyon. Ancak gerçekler böyle değil. İlk günden bu yana muhalefetin sorularından rahatsızlık duyuyorlar. Gizli yönetmelikle ‘devlet sırrı' yasasının anlamı genişletip, devlet sırrını her konuyu kapsar hale getirdiler.

Sorulara cevap yok

Bombaların patladığı, onlarca insanımızın, kadın ve çocukların cesetlerinin sokaklara dağıldığı bir dönemde TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nda, sorduğumuz her soruya ‘yetkimiz dahilinde değildir' karşılığı veriliyor. Fethullahçı Terör Örgütü'yle ilgili tüm kaygılarımızı ifade etmemize rağmen gelen bürokratlar sorularımızı geçiştiriyorlar. Atanmışlar mutlaka milletin temsilcisi olan siyasiler tarafından denetlenmeli. Patlatılan bombalardan MİT'in, emniyetin ve jandarmanın önceden bilgisi var. Ancak bunu istihbarat birimleri önleyemiyorlar.

Gelmiyorlar

CHP'li üyeler olarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in toplantılara katılmasını istedik. Israrlarımıza rağmen gelmiyorlar. Eğer bu ülkede, MİT Müsteşarı Fidan ve Emniyet Genel Müdürü Lekesiz'in haberi olmadan darbe kalkışması yaşanıyorsa bunun iki nedeni vardır. Ya görevlerini yapmıyorlar ya da vatana ihanet ediyorlar.

Fidan istifa etmeli

Ülkenin Cumhurbaşkanı FETÖ'cü darbe girişimini eniştesinden, Başbakan yakınlarından öğreniyor. Bunun sorumlusu MİT'tir. Cumhurbaşkanı ‘Dereden geçerken at değiştirilmez' mantığıyla MİT Müsteşarını değiştirmiyorsa, ortada kaygı verici bir durum vardır. Vicdanların rahatlatılması ve toplumun önünü görebilmesi için MİT Müsteşarı Fidan görevinden istifa etmeli veya azledilmelidir.