MİT, CHP'li vekilleri mi dinliyor?

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “kendisi ve bazı CHP milletvekillerinin MİT tarafından izlendiği ve teknik takiplerinin yapıldığı duyumlarını” TBMM gündemine taşıdı.

Emine Ülker Tarhan, soru önergesinde “Çok ciddi ve güvenilir kaynaklardan, aralarında benim de bulunduğum bazı CHP’li milletvekillerinin MİT tarafından çok yakından izlendiği ve teknik takiplerinin yapıldığı yönünde duyumlar almış bulunmaktayım. Toplanan bilgi ve ses kayıtlarının gerektiğinde tahrif de edilerek ülke gündemini değiştirmek üzere kullanılacağı da yapılan yorumlar arasındadır” dedi.

Tarhan, Erdoğan’a “MİT tarafından yakından izlendiğimiz doğru mudur? Doğru ise izleme talimatı, kim tarafından verilmiştir? MİT tarafından takibe alınan başka kaç milletvekili vardır” sorularını yöneltti. Tarhan şu sorulara da yanıt istedi: “MİT’in bir ana muhalefet partisi grup başkanvekili ve milletvekillerini takibe almasının yasal herhangi bir dayanağı var mıdır? Doğrudan Başbakanlık’a bağlı olan MİT’in beni ve diğer bazı muhalefet milletvekillerini takibe alması için, başbakan olarak sizin bir talimatınız söz konusu mudur? İzleme talimatı sizin tarafınızdan verilmediyse, MİT’in kontrolünüz dışında bağımsız hareket eden unsurları mı vardır? CHP Grup Başkanvekili ile milletvekillerinin izlenmesi için bir talimat verildi ise bu kanunsuz emri kimler yerine getirmiştir? Kanunsuz emri yerine getirenler hakkında soruşturma açılması düşünülmekte midir? Muhalefet unsurlarına ilişkin MİT bünyesinde takipler yapılarak oluşturulan ve gerektiğinde bu kişilerin ve kurumların itibarsızlaştırılması için kullanılacak bir veri tabanı oluşturulmuş mudur?

Çoğulcu demokrasilerde ve hukuk devletlerinde böyle bir yöntemin yerleştirilebileceği bir hukuksal alan var mıdır?”