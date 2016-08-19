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Yaşam

MİT binası önünde başörtüsü ve etekle yakalanan erkek: Ara sıra böyle giyinirim

Polislerce bir süre gözetimde tutulan Y.Ş daha sonra serbest bırakıldı

19 Ağustos 2016 12:03

Antalya'da etekli ve başörtülü bir erkek, MİT Bölge Daire Başkanlığı önünde polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs polise ifadesinde ara sıra başörtüsü takıp etek giydiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, olay 01.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Turizm yolu üzerinde bulunan MİT Bölge Daire Başkanlığı önünde gerçekleşti. İstanbul’dan uçak ile Antalya’ya gelen 42 yaşındaki Y. Şen havalimanından çıktıktan sonra etek ve eşarp takarak cadde üzerinde elinde poşet ile yürümeye başladı. 

Şahsı şüpheli gören yoldan geçenler, durumu polise bildirdi. Çok sayıda polis ekibi ihbar üzerine şahsı yakalamak için harekete geçti.

 

 

"Ara sıra etek giyerim"

 

Şüpheli şahıs MİT Bölge Daire Başkanlığı önüne kadar gelince, MİT görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsa neden etek giydiği sordu.

Sorulan soruya A.Ş, "Ara sıra ben etek giyerim'' diyerek cevap verdi. Polis tarafından yapılan GBT yoklaması sonrasında herhangi bir suç kaydına rastlanmayan A.Ş, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

 

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