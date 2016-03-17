MİT belgeyi doğruladı, Zarrab'ın Hürriyet'e açtığı dava düştü

Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi’ni öldürmeyi planlayan Mansour Arbabsiar’a gönderilen 1.5 milyon doların peşine düşen FBI, Reza Zarrab’ın adamları adına açılan şirketlere ulaştı. MİT iddia üzerine inceleme başlattı. Zarrab ise, iddiayı haberleştiren Hürriyet'e, 'kişilik haklarının zedelendiği' gerekçesiyle dava açtı. MİT, belgeyi doğrulayan yazıyı mahkemeye gönderince dava düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Adil el-Cubeyr’e 2011’de suikast planını deşifre eden FBI, İran asıllı ABD vatandaşı Mansour Arbabsiar’ı gözaltına aldı. FBI tarafından yürütülen soruşturmada, Arbabsiar’a yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Parayı gönderen 2 firmanın Reza Zarrab’ın kullandığı Rococo İş Merkezi’ndeki Azra İthalat İhracat Ltd. ile Hacer Kuyumculuk olduğu iddia edildi. MİT de Zarrab ve şirketler hakkında inceleme başlattı. MİT’in hazırladığı raporda, iddiaya göre suikast için paralar Azra İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ve Hacer Mücevherat ve Kuyumculuk Turizm Otomotiv Şirketi’nden gönderildiği belirtildi.

İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı iki şirketin de adresi Rococo İşhanı olarak görünüyordu. Hacer Mücevherat ve Kuyumculuk Turizm Otomotiv Şirketi’nin kurucusu ise Zarrab’ın yakın adamı Abdulkadir Happani. Hürriyet, iddiaları 25 Ocak 2014’te ‘Son Bomba Mansour, İddia: Suikastçıya 1.5 milyon dolar’ başlığıyla manşetten duyurdu. Zarrab haberin yayımlanmasının ardından ‘kişilik haklarının zedelendiği’ iddiasıyla dava açtı. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi iddiaları MİT’e sordu. Mahkemeyi bilgilendiren MİT’in ‘gizli’ ibareli yazısında şöyle denildi:

“Bahse konu dokümanın müsteşarlığa intikal eden teyide muhtaç istihbari bir bilginin teyidi / tekzibine yönelik yapılan çalışma sonucunun sıralı amirlere sunulması amacını taşıyan iç yazışma formatında hazırlanmış bir doküman olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan müsteşarlık kayıtlarında, anılan dokümanda yer alan bilgiler dışında, davacının Amerika’da yakalandığı belirtilen suikastçıya para gönderdiğine ilişkin bir bilgiye rastlanılmamıştır.

"Haberin doğrulu kanıtlandı"

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçen hafta görülen son duruşmada Reza Zarrab’ı avukatı Ayten İçyılmaz temsil etti. Hürriyet Gazetesi avukatı Güneş Çelik savunmasında “MİT Müsteşarlığı’ndan gelen yazı cevabına göre haberin doğruluğu kanıtlanmıştır” dedi. Mahkemenin savunmaların ardından verdiği kararında “Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın reddine, 1.800 lira ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalılara verilmesine…” denildi. Böylece, Zarrab’ın açtığı dava düşmüş oldu.