'MİT belgelerinde filigran uygulamasını kaldırıldı' iddiası

MİT'in uzun yıllardır uyguladığı filigran uygulamasına son verdiği iddia edildi. Uygulamanın ortaya çıkan belgelerin MİT yönetimini zor durumda bırakması üzerine kaldırıldığı öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) evraklarının üzerinde yer alan filigran ve printer kodu, dokümanı kimin hazırladığı ve nereden printer alındığını gösteren bir nevi parmak izi işlevi görmekteydi. Belgelerde filigran kullanılması, sahte belge üretilmesinin de önüne geçmekteydi. Radikal'de yer alan habere göre, edinilen bilgiler neticesinde filigran uygulamasından dolayı son dönemde ortaya çıkan, fişleme, illegal talimatlar, suikast evrakı gibi dokümanlar bu belgelerin yalanlanmasına imkan vermiyordu. İddiaya göre MİT, belgelerin orijinal olduğunu gösteren filigran uygulaması nedeniyle son dönemde servis edilen belgeler yüzünden çok zor durumda kaldı.

'17 Ocak'tan itibaren uygulama kalktı'

Edinilen bilgiye göre filigran uygulamasının yerine MİT içerisinde yeni bir uygulamaya geçildi. Bu yeni uygulama ile birlikte kurum kendi içinde iç denetimi sağlayacak uygulamalar geliştirdi. Filigran uygulaması 17 Ocak 2014 tarihinden sonraki belgelerde artık kullanılmayacak.

Paris'te PKK 'yla ilişkili olduğu belirtilen 3 kadının bir suikast sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili olarak MİT'e ait bir iç yazışma olduğu belirtilen bir belge geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve büyük tartışma yaratmıştı.