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Politika

'MİT, BBG evi gibi...'

Meclis Genel Kurulu'nda 2009 bütçesi görüşmelerinde CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, "MİT içinde çürüme başlamıştır. MİT, BBG evi gibi..." dedi.

18 Aralık 2008 02:00

Meclis Genel Kurulu'nda 2009 bütçesi görüşmelerinde CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, "MİT içinde çürüme başlamıştır. MİT, BBG evi gibi..." dedi.

Genel Kurul'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bütçesi görüşülürken söz alan Ersin, MİT'e ait gizli bilgilerin, medyada yayınlanmasına tepki gösterdi.

Kurumun elemanlarının deşifre olduğunu öne süren Ersin, "kurum içinde ne varsa dışarıya yansıdığını" söyledi.

Bir gazetede Tuncay Güney'le ilgili yayımlanan MİT belgesine gönderme yapan Ersin, "Kim bu Tuncay Güney? Eski Müsteşar Şenkal Atasagun'un, Tuncay Güney deşifre olduktan sonra, ABD'ye kaçırdığı doğru mu? MİT'in gizli bilgileri nasıl basına yansıyor? MİT'te hizipleşmeler olduğu doğru mu? MİT içinde kendilerini 'zenci' diye tanımlayan bir kesim var mı?" sorularını yöneltti.

Ersin, "Milli İstihbarat Teşkilatı maalesef istihbarat yönüyle güçlü bir örgütümüz değil. Çürüme başlamıştır. MİT içinde ne varsa dışarıya yansıyor. MİT, BBG evi gibi" diye konuştu.

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