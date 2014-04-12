MİT, Amerikan istihbarat modeline mi geçiyor?

Türkiye’nin en büyük askeri dinleme üssü olan ve yasadışı dinlemeler ile derin devlet bağlantılı organizasyon iddialarıyla gündeme gelen Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı (GES), MİT’e devrinden sonra Sinyal İstihbaratı Başkanlığı (SİB) oldu. Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, MİT Müsteşarlığı, çoğu SİB bünyesinde görevlendirilmek üzere istihbarat elemanı, bilim ve teknoloji uzmanları, Arapça dil uzmanları ile tekniker alacak.

Meclis’te görüşülen teklif henüz yasalaşmasa da MİT Müsteşarlığı’nda yeniden yapılanma için çalışmalara başlandı. Bir süre önce GES’i devralan MİT, dinleme, sinyal takibi ve siber suçların izlenmesi konularında daha fazla çalışma yapacak. MİT, insani istihbarat (muhbir-ajan) kullanma yönteminin yanı sıra artık siber güvenlik, sinyal, teknolojik ve dinleme istihbaratına ağırlık verecek. CIA’nın modeline geçiş yapacak olan MİT, dinlemeleri de CIA’nın kısa adı NSA olan Ulusal Güvenlik Teşkilatı üzerinden yaptığı gibi Sinyal İstihbaratı Başkanlığı (SİB) üzerinden yapacak. Dinleme üssü olarak kullanılacak olan SİB, MİT’in NSA’sı olacak.

İnsani istihbarattan siber güvenlik ve sinyal istihbaratına geçiş yapacak olan MİT Müsteşarlığı, güncel teknolojileri takip edecek. Bunun için uygun metodoloji ve araçlar ile analiz edilmesi, sistem testlerinin uygulanması, açık kaynak analizi, insan kaynakları, veri işleme, veri modelleme ve analizi, karar-destek sistemleri temelinde güncel teknolojiler kullanılması, sistem testlerinin uygulanması, depolama sistemleri, platform yazılımlarının temini, kurulumu, yönetimi, yüksek devamlılıkta ve performansta çalışmasının sağlanması ile yedekleme, felaket kurtarma ve güvenlik politikalarının uygulanması konularında uzman elemanlar alacak.

MİT, eleman alımıyla ilgili başvuruları resmi internet sitesinde posta koduyla kabul edecek. MİT, eleman alımıyla ilgili yaptığı duyuruda, “Eğitim derecenizi veya uzmanlığınızı sıradışı bir kariyer ile geliştirmek, küresel tehdit ve fırsatların ülkemiz lehine yönetilmesinde sorumluluk üstlenmek istiyorsanız MİT Müsteşarlığı’na özgeçmiş bırakmak doğru bir tercih olacaktır” mesajına yer vererek, kendileriyle çalışmak isteyenlerin özgeçmiş bırakmalarını istedi.

Eleman aranan bölümler

MİT Müsteşarlığı, İstihbarat Uzmanı, Arapça Dil Uzmanı, Bilim ve Teknoloji Uzmanı ile tekniker alanında görev yapacak personel alacak. Özellikle SİB bünyesinde görev almak üzere sinyal analiz ve uygulamaları, mobil uygulama geliştirme, kripto ve kripto analiz, ağ yönetim, siber faaliyetler, sistem yönetim uydu haberleşme, veritabanı yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, bilişim güvenliği ve internet teknolojileri, görüntü analiz, veri madenciliği, görüntü-ses işleme, sistem analizi, haberleşme sistemleri, mekanik sistem tasarım, yazılım, sistem destek ve eğitim, haberleşme yazılımları geliştirme, veri işleme, donanım geliştirme uzmanları alacak, bilgisayar teknikleri, elektronik ve haberleşme teknikleri ve makine teknikleri konusunda uzman elemanlar istihdam edilecek.