MİT 6 gazeteciyi gizlice dinlediğini kabul etti!

Milli İstihbarat Teşkilatı, aralarında Mehmet Altan’ın da bulunduğu 6 gazeteciyi dinlediğini mahkemeye gönderdiği yazıda kabul etti.

Mehmet Altan, kendisinin MİT tarafından 2009’dan beri dinlendiğine ilişkin belgelerin ortaya çıkmasından sonra suç duyurusunda bulunduğunu ve MİT’in mahkemeye gönderdiği yazıda dinlemeyi kabul ettiğini açıkladı. Altan, MİT’in dinlemeyi savunduğunu ve bunu “kamu yararı” gerekçesine büründürdüğünü belirterek sert tepki gösterdi. Altan olayı ve MİT’in mahkemeye gönderdiği yazıyı, Habertürk Televizyonu’nda dün yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programında açıkladı.

Altan şöyle konuştu: “Mit bizi dinliyormuş bir takım gazetecileri 2009’dan beri. Mağdur olduğun vakit Türkiye’de neyin değişip değişmediğini anlıyorsun. Dava açtım. MİT’ten mahkemeye bir yazı geldi. Orda benim telefon numaralarımı mahkemeye vermişler, adımı değiştirmişler. Bunun yasal olduğunu söylüyorlar. 30 yıllık hocayım, ne düşünürsem onu söylerim, yazma imkanım olursa da onu yazarım. Beni dinlemenin ‘kamu yararına ait’ olduğunu benim bilmediğim bir devlet memuru iddia ediyor. Ben ortalarda bir adamım. Bilinmeyen bir kamu yararını yansıtıyor ve bunu mahkemeye açıkça savunuyor. Ve bir takım alt düzenlemelerden bahsediyor. O alt düzenlemeler neyse o da hukuka aykırı.”

6 gazeteci terörist isimleriyle dinlenmişti

Dinleme skandalı geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. MİT’in 6 gazetecinin telefon numaralarını terörist telefonuymuş gibi göstererek mahkemeden dinleme kararı aldığı ve dinlediği ortaya çıkmıştı.

Arashi Quarzad isimli teröristin ismiyle Taraf Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı ve yazarı Yasemin Çongar, Çaşıt ve Hossain Seyfullah isimli teröristin ismiyle Taraf Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Ahmet Altan, Pastör ve Quaramaddin Fatimi isimli teröristin ismiyle dönemin Star Gazetesi Başyazarı Mehmet Altan, Vahan Seyfullah isimli teröristin ismiyle Taraf Gazetesi Yayın Koordinatörü Markar Esayan, Demi kod isimli teröristin ismiyle Habertürk Yazarı Amberin Zaman, ve birden fazla terörist ismiyle de Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’nun dinlendiği ortaya çıkmıştı.

Dinlenenlerin tamamı suç duyurusunda bulunmuştu.