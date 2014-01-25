MİT, 2011’de Zarrab ile ilgili araştırma yapmış

Arzu Yıldız / Ankara

17 Aralık'ta yolsuzluk iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan İranlı işadamı Reza Zarrab ile ilgili olarak MİT’in 18 Nisan 2013’de hazırladığı ve Başbakan’a sunduğu rapordan yaklaşık iki yıl önce bir "arz notu" hazırladığı ortaya çıktı.

21 Ekim 2011’de 6 MİT personelinin ortak imzasıyla hazırlanan ve "Sayın Müsteşar"a hitabıyla düzenlenen "Arz notu" başlıklı belgede Zarraf’ın ilişkileri, hakkındaki iddialar ve özel hayatına kadar birçok konuda bilgi ve iddiaya yer veriliyor. Derlenen bilgilerin maddeler halinde sıralandığı raporun içeriği şöyle:

“ABD tarafından Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisine suikast girişiminde bulunacağı gerekçesiyle yakalanan Mansour Arbabslar’a Türkiye’den para gönderen firmalar hakkında yürütülen çalışmalarda;

ABD’ye Türkiye’den para gönderen firmalardan ‘Azra İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi’ ve ‘Hacer Mücevherat Kuyumculuk Turizm Otomotiv Gıda Tekstil Sanayi Limited Şirketi’nin halen faaliyet gösterdiği ‘Mercan Tığcılar Sokak No.37 Fatih/İstanbul’ adresinde bulunan Rococo İş Merkezi içerisinde kiracı oldukları ve iş merkezi yönetiminde kayıtlarının bulunmadığı anlaşılan iş merkezi içerisinde çok sayıda usulsüz çalışan işyerinin bulunduğu, söz konusu iş merkezinin mali polis tarafından da kontrol altında tutulması nedeniyle sürekli kiracı değiştirdikleri ve işyeri sahiplerinin yönetimine beyanda bulunmaktan imtina ettikleri..."

“Azra firmasının asıl sahibinin Reza Zarrab olduğu, iki yıldır faaliyet gösteren işyerinin açılışı iş merkezi yönetimi tarafından davet edelin anılanın (R.Zarrab) bu davete icab etmekle birlikte bir daha dükkâna gelmediği, dükkânın halihazırda İran asıllı şahıslar tarafından işletildiği iş merkezi ile muhatap olmayan anılanların ne işle iştigal ettiklerinin ise bilinmediği..."

“Hacer Mücevherat Firması tarafından kullandıkları dükkânın Dubai’deki Rana Plastics Şirketinin 42 milyon ABD Doları gönderdiği belirtilen ‘Delta Kıymetli Madenler Turizm Otomotiv Gıda Teksil San. Ve Ticaret Limited Şirketi’nin de sahibi olan Happani’lere ait olduğu anlaşılan şirketin Kilis asıllı olduğu, çevrelerinde kuyumcu olarak tanıtılan ‘Delta Kıymetli Madenler Turizm Şirketi’nin pırlanta işi ‘mücevherlere pırlanta çakma’ ile iştigal ettiği halen boş olduğu, boş görüldüğü..."

“İş merkezi muhitinde Hacer Mücevherat Firma çalışanlarının yanı sıra söz konusu iş merkezinin 427 numaralı işyerinde çalışanların da Reza Zarrab’ın adamları olarak tanındıkları Rococo iş merkezi No 427’de Abdulkadir Happani adına kayıtlı 90212512xxxx nolu telefon tesislidir.”

“Malek iç ve dış ticaret limited şirketinin değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti konusunda faaliyet göstermek üzere 05.11.2010 tarihinde kurulduğu ve halen tasfiye aşamasında olduğu, diğer şirketlerinin bulunduğu Rococo iş merkezi 37/222 Fatih/İstanbul adresinde faaliyet gösterdiği, ortaklarının Malek Ahmadi ve Esmaeil Jelokhani Haghghı isimli şahıslar olduğu..."

“Kayıtlarımızda Rıza Zarrab hakkında,

13.07.1984 Bakü doğumlu olan Azeri asıllı Reza Zarrab ( Rıza Sarraf’ın) armatörlük, kuyumculuk ve petrol ticaretinin yanı sıra beste ve söz yazarlığı da yaptığı, Yalova’da bir tershane kuran R.Zarrab’ın çalışma ofisi olarak İstanbul Bahçelievler Metropol AVM’yi kullandığı, Ataköy konakları ve Şişli Elite Residanse'da evi olan adı geçenin Azerbeycan Türkiye çifte vatandaşı olduğu,

- R.Zarrab’ın Türkiye-İran arasında illegal olarak yüksek montanlı para transferi yaptığı anılanın İstanbul Kapalı Çarşı'daki ‘Durak Döviz’in sahibi olduğu ve 2009-2011 yıllarında Türkiye’ye soktuğu paranın İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın eski özel kalem müdürü İsfendiyar Rahim Meşai’ye ait olduğu, Reza Zarrab ve İ. R. Meşai'nin çok yakın ilişki içerisinde bulundukları, .R. Meşai’nin R.Zarrab’ı ve anılanın eşi sanatçı Ebru Gündeş İran’a geldiklerinde bir restorantta ağırladığı...”

Dolar balyalarıyla fotoğraf

“İstanbul Atatürk Havalimanında 14.12.2010’da, Rusya’nın Vnukovo Havalimanına giden 3’ü Azeri biri İranlı dört kişinin valizlerinde 14.5 milyon dolar ve 4 milyon EURO ile yakalandığı, söz konusu operasyonda gözaltına alınan Turgut Happani’nin Reza Zarrab’ın şoförü olduğunun öne sürüldüğü T.Happani’nin Facebook’taki sayfasında dolar balyaları ile çektirdiği bir fotoğrafta Reza Zarrab’ın teyzesinin oğlu Behroz gözaltına alınan şahıslardan olduğu Reza Zarrab’ın T. Happani’nin iddialarını yalanladığı ve bu iddiayı haber yapan basın kuruluşlarına tazminat davası açtığı..."

“R.Zarrab’ın sahibi olduğu ‘Durak Döviz’ ve ‘Kıymetli Madenler Anomin Şirketi’nin, “Kapalıçarşı Orta Kazaslar sokak No 28 Fatih/Beyazıd/İstanbul adresinde faaliyet gösterdiği, 25.05.2011 tarihinde kurulduğu yönetim kurulu başkan yardımcısının Abdullah Happani olduğu hususlarda yer almaktadır.”