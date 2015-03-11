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MİT: 17 Aralık öncesi Başbakanlığa Rıza Sarraf içi 'suç işlediğine dair' bir rapor vermedik

Mahkeme, MİT'e üç sayfalık Sarraf raporunun doğru olup olmadığını sordu

11 Mart 2015 11:06

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan daha sonra takipsizlik kararı verilen iş adamı Rıza Sarraf, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu’nun "27 Ocak 2014’te yapılan grup toplantısında Rıza Sarraf’a hakaret edip iftira attığı iddiasıyla" açılan tazminat davası İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Dava kapsamında Kılıçdaroğlu’nun avukatları, T24'te yayımlanan (5 Ocak 2014) Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 18 Nisan 2013’te hazırladığı üç sayfalık raporda, tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ve bazı bakanlarla ilişkisinin anlatıldığını belirtti. Bu raporun da Başbakanlık’a sunulduğuna dikkat çekildi.

Al Jazeera Türk'ten Selahattin Günday'ın haberine göre, mahkeme bu raporun doğru olup olmadığını tespit etmek için MİT’e yazı göndererek böyle bir raporun olup olmadığını sordu. MİT’in cevabı mahkemeye ulaştı. "Gizli" ibareli yazıda, kayıtların incelendiğini belirten MİT, "18 Nisan 2013 tarihli Rıza Sarraf’ın suç işlediğine dair tespitleri içeren, teşkilâtımız tarafından hazırlanarak Başbakanlık makamına sunulan bir rapor bulunmamaktadır" yanıtını veriyordu.

Bu rapora Kılıçdaroğlu’nun avukatından itiraz geldi. MİT Müsteşarlığı tarafından gelen yazıyı kabul etmediklerini belirten avukat, "Kelime oyunu yapıldığını düşünüyoruz. Rıza Sarraf'la ilgili bir rapor olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılmamıştır. Suç işlediği yönünde bir rapor olmadığı belirtilmiştir" dedi.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için haziran ayına ertelendi.

MİT'in mahkemeye verdiği cevap şöyle:

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