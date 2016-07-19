"MİT 16.30'da öğrendi, darbe saat 03.00'te başlayacaktı, 06.00'da sıkıyönetim ilan edilecekti"

TSK içerisindeki cuntacı askerlerin başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ayrıntıları çıkmaya başladı. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın verdiği bilgiye göre MİT, darbe girişimiyle ilgili ilk istihbarata saat 16.00'da ulaştı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldığı toplantının bilgisini verdi.

Fırat’ın verdiği bilgiler;

- Kayıtlara 15 Temmuz darbe girişimi olarak geçen olayla ilgili ilk istihbaratı saat 16.00'da alan MİT, harekete geçti.

- MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le temasa geçip durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Saat 17.30'da, MİT'ten bir heyet Genelkurmay Karargâhı'na giderek ellerindeki ayrıntılı bilgileri paylaştı.

Bundan yarım saat sonra durumun oldukça ciddi olduğu anlaşıldı ve Genelkurmay Karargahı'nda bir toplantı düzenlendi.

Talimatlar

30 dakika süren toplantıya Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.

Bu gizli toplantının sonunda bir dizi karar alındı ve kararlar Genelkurmay Başkanı'nın imzasıyla tüm birliklere talimat olarak gönderildi.

Bu talimatlar şöyleydi:

- Tüm hava sahası uçuşlara kapatılacak.

- Askeri uçaklar hiçbir şekilde havalanmayacak.

- Birlik hareketliliği yasaklanacak.

- Tank hareketliliği yasaklanacak.

- Kara Havacılık Okulu'ndaki faaliyetlerin denetlenmesi için Kara Kuvvetleri Komutanı bu noktaya gidecek.

Ancak artık darbe planı deşifre olmuştu. Darbeyi saat gece 03.00'te başlatmayı ve 06.00'da sıkıyönetim ilan etmeyi planlayan darbeci subaylar da bu sebeple girişimlerini öne çekti.