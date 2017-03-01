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15 Temmuz Darbe Girişimi

MİT, 122 bin kişilik ByLock listesini savcılığa teslim etti

ByLock kullanıcıların attığı 18 milyon mesajın içeriğinin çözüldüğü de belirtildi

01 Mart 2017 09:33

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), telefonunda 'FETÖ’nün kullandığı kriptolu mesajlaşma ağı olarak kullandığı ileri sürülen ByLock bulunduğu tespit edilen 122 bin kişilik listeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Listenin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’na verildiği belirtildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, MİT, ByLock üzerindeki çalışmalarının büyük kısmını tamamladı. Litvanya’daki ‘server’da bulunan tüm kullanıcılar tespit edildi. Daha önce hazırlanan, illerdeki Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri’ne gönderilen “ByLock1” ve “ByLock2” listeleri birleştirildi. İki listede güncelemeler yapıldı.

Özellikle ortak Wi-Fi kullanımından ortaya çıkan sorunlar ile telefon hattının kimin üzerine alındığı, ByLock bulunan telefon numarasının kim tarafından kullanıldığı yönündeki çalışmalar detaylı yapıldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra MİT, Türkiye’de ByLock kullandığı tespit edilen 122 bin ismin bulunduğu listeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti.

KOM Daire Başkanlığı'nın veri tabanına aktarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da MİT tarafından kendisine teslim edilen ByLock listesini, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’na verdiği bildirildi. KOM Daire Başkanlığı’nın listeyi kendi veri tabanına aktardığı öğrenildi. İllerdeki KOM şube müdürlüklerinin de kendilerine verilen şifre ile bu listede sorgulama yapabildiği belirtildi. Her ilde şifre verilen bir veya iki görevlinin KOM Daire Başkanlığı sayfasında sorgulama yapabildiği bildirildi. Şifre ile sayfaya giriş yapan görevlilerin, TC kimlik numarasından veya telefon numarasından sorgulama yaptığı öğrenildi.

İllerdeki KOM şubeleri tarafından yapılan sorgulamada, ByLock bulunduğu tespit edilen telefon numarasının öncelikle kim tarafından kullanıldığına bakıldığı öğrenildi. Telefon hattını alan ile kullanan farklı kişi ise kullanan kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Yenilenen listede daha önce yapılan sorgulamalarda ByLock çıkmayan bazı telefonlarda ByLock bulunduğunun belirlendiği belirtildi. Daha önce ByLock kullandıkları iddiası ile haklarında işlem yapılan şüpheliler ile ilgili de gerek görüldüğü takdirde hataya yer vermemek için yeniden sorgulama yapıldığı bildirildi.

Bu arada ByLock kullanıcıların attığı 18 milyon mesajın içeriğinin çözüldüğü de belirtildi. İçeriği çözülen mesajların ByLock şüphelilerinin yargılandığı adliyelerdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları’na gönderileceği bildirildi. MİT’in ByLock üzerindeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

 

 

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