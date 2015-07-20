Mistsubishi'den savaş esirleri için özür

Mitsubishi şirketi üst yöneticilerinden Hikaru Kimura, Los Angeles kentindeki Simon Wiesenthal Merkezi'ne ait Hoşgörü Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 900 savaş esirinin şirkete ait maden ve sanayi tesisinde güç koşullar altında çalışmaya zorlandığı için büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Kimura "geçmişteki bu trajediden derin ahlaki sorumluluk hissettiklerini" dedi.

Mitsubishi, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşananlar nedeniyle özür dileyen ilk Japon şirketi oldu.

Törende Amerikan savaş esirlerini temsil eden 94 yaşındaki James Murphy, 70 yıldır bu anı beklediğine işaret ederek, "Kimura'nın söylediklerini dikkatle dinledim ve sözlerini son derece samimi, alçakgönüllü ve anlamlı buldum. Umarım geçmişteki bu acılar bir daha asla yaşanmaz" dedi.

Hanawa kenti yakınlarındaki bakır madeninde bir yıl boyunca köle gibi çalıştırıldığını belirten Murphy, "Yaşadıklarımız, dehşet vericiydi. Ne yiyecek bir lokmamız ne giyecek bir şeyimiz vardı. İlaç yoktu. Ama en acısı, Mitsubishi'nin Amerikan birliklerine karşı kullanılan savaş uçakları yaptığını bilmekti. Beni esir tutanları affettim ama 70 yıldır bu özrü bekliyordum" dedi.

Törene Japonya'da esir düşen Amerikalı askerlerin yakınları da katıldı.

‘Diğer şirketlere de örnek olsun’

Simon Wiesenthal Merkezi yetkililerinden Abraham Cooper, "Dileriz Mitsubishi'nin özrü, diğer şirketlere de örnek olur" diye konuştu.

Mitsubishi, 2. Dünya Savaşı sırasında 500'ü Amerikalı olmak üzere 900'e yakın savaş esiri çalıştırmıştı. Esirler arasında Çinliler, Filipinliler ve Koreliler de bulunuyordu.

Japon hükümeti, 2009 ve 2010'da iki resmi açıklama yaparak Amerikan savaş esirlerinden özür dilemişti.

2. Dünya Savaşı sırasında binlerce Amerikan askeri, Güneydoğu Asya ülkelerinde esir düşmüştü. Bunların bir kısmı öldürülmüş, yaklaşık 12 bin Amerikan askeri de çalıştırılmak üzere Japonya'ya gönderilmişti. Madenler ve sanayi tesislerinde çalışmaya zorlanan Amerikan esirlerin yüzde 10'u ülkelerine bir daha dönememişti.