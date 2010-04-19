'Mıstık'ın babası öldü

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İstanbul'da 1929 yılında doğan Vehip Sinan, karikatür çizmeye küçük yaşlarda başladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimari ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümlerinde bir süre okuduktan sonra, ekonomik koşulları nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Doğal yeteneği ve çizgiye yatkınlığı dolayısıyla kendisini Babıali'de bulan usta sanatçı, ünlü karakteri Topuz'u ilk kez Ceylan Yayınları'nda çizdi.

Daha sonra çalıştığı gazete ve dergilerde Topuz'un maceralarını sürdürdü. Siyasi karikatürleriyle de tanınan Vehip Sinan, Yeni Asya, Tercüman, Zaman, Yeni Şafak, Türkiye gazeteleri ile birçok dergide çizdi.

Vehip Sinan 2009'da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneğinin ''Çizgi'' dalındaki büyük ödülünü almaya hak kazanmıştı.