Missouri Valisi, silahlarla George Floyd için sokağa çıkan protestocuların karşısında duran çifti affetti

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ABD’nin Missouri eyaletinde geçen yıl barışçıl protestocuların karşısına silahlarla çıkan çift, Missouri Valisi Mike Parson tarafından affedildi.

The Washington Post’ta yer alan habere göre, ABD’de geçen yıl siyah vatandaş George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürerken Mark McCloskey ve Patricia McCloskey çifti, St. Louis’deki evlerinin önüne silahlarla çıkarak protestocuları tehdit etmişti.

Çiftin silahlarla evlerinin önünde durduğu fotoğraflar ülke genelinde yayılmış, eski ABD Başkanı Donald Trump ve çok sayıda Cumhuriyetçi çiftin “mülklerini koruduğunu” savunmuştu.

İkisi de avukat olan 60 yaşlarındaki çift, ateşli silahlarla bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya gelmiş ancak daha sonra daha hafif suçlarla yargılanmıştı. Mark McCloskey, dördüncü derece saldırı suçuyla 750 dolar, Patricia McCloskey dördüncü derece taciz suçundan 2 bin dolar para cezası almıştı. Çift, silahlarını teslim etmeyi kabul etmişti.

Missouri eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Mike Parson, daha önce söz verdiği üzere McCloskey çiftinin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi affetti.

McCloskey çifti kendilerini affettiği için Vali Parson’a teşekkür etti. Mark McCloskey açıklamada “Çoğunuzun bildiği gibi Patty ve ben öfkeli çetelere karşı hayatımızı ve mülkümüzü savunduğumuz için siyasi yargılamaya maruz kalmıştık. Bugün, bu hatayı düzelten ve bizi affeden Vali Mike Parson’a çok teşekkür ederiz” dedi.