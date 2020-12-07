Missouri eyaletinin ilk siyah kadın temsilcisi seçilen Cori Bush: "Evsizlikten Temsilciler Meclisi'nde bir ofise..."

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ABD'nin Missouri eyaletinde seçilen Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk siyah kadın olan Cori Bush, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Evsizlikten, ABD Temsilciler Meclisi'nde bir ofise..." yazdı.

Papazlık ve hemşirelik yapan aktivist Cori Bush, Missouri eyaletinde Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk siyah kadın oldu. Daha önce bir süre evsiz kaldığını anlatan Bush, Instagram hesabından yeni ofisinden bir fotoğraf paylaştı. Bush, fotoğrafa "Evsiz olmaktan ABD Temsilciler Meclisi'ne bir ofisimiz olmasına. St. Louis, hiç unutma bu ofis senin" yazdı.

Cori Bush, Missouri'nin birinci kongre bölgesindeki seçimi 3 Kasım'da kazandı.

Hemşirelik yapan Bush, yaşadığı yere yakın Ferguson şehrinde 2014 yılında siyah genç Michael Brown'ın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda, tıbbi yardımda bulunmuştu.