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Dünya

Mississipi'de 'dini özgürlük' yasası onaylandı; işletmeler eşcinsel çiftlere hizmet vermeyebilir

Kuzey Carolina'da çıkarılan bir yasayla eşcinsellere tanınan koruyucu haklar geri alınmıştı

06 Nisan 2016 17:54

ABD'nin Mississippi eyaletinde, Valilik tarafından onaylanan 'dini özgürlük' yasasıyla, işletmelere istedikleri takdirde eşcinsel çiftlere hizmet vermeme hakkı tanındı.

Vali Phil Bryant'ın imzasıyla yürürlüğe giren yasaya karşı insan hakları örgütleri kampanya yürütüyordu.

Mississippi'de gösteri düzenleyen gruplar, yeni kanunun ayrımcılığa yasal zemin sağladığını söylüyor.

Bryant ise yeni yasa için "Dini inançların ve ahlaki değerlerin korunmasını sağlayacak" diyor.

ABD Anayasa Mahkemesi'nin geçen yıl eşcinsel evliliklerinin yasal olduğunu kabul etmesinin ardından, ABD'deki dini lobi grupları, eyaletler üzerindeki baskısını artırmış ve 'dini özgürlük' yasalarının çıkarılması için girişimlerde bulunmaya başlamıştı.

Mississippi'de çıkarılan yasanın amacı, "Evliliğin sadece bir erkek ve bir kadın arasında olabileceğine inanan bireylerin vicdani özgürlüklerinin korunması" olarak açıklanmıştı.

Yasayı Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarla savunan Vali Bryant, düzenlemenin kimsenin özgürlüklerini kısıtlamayacağını savundu.

 

Kuzey Carolina'da da benzer yasalar çıkarılmıştı

 

ABD'nin başka eyaletlerinde de Mississippi'dekine benzer yeni yasal düzenlemeler yapılıyor.

Geçen ay Kuzey Carolina eyaleti, geçirdiği bir yasayla trans bireylerin kamuya açık alanlarda tuvaletleri kullanırken, biyolojik cinsiyet kimliklerine uygun olan tuvaletleri seçmelerini zorunlu kılmıştı.

Yine Kuzey Carolina'da çıkarılan bir yasayla eşcinsellere tanınan koruyucu haklar geri alınmıştı.

Kuzey Carolina Valisi Pat McCrory'ehitaben bir mektup kaleme alan büyük şirketlerin CEO'ları, yasanın geri çekilmesi çağrısını yapmış, ancak Valilik geri adım atmamıştı.

Yasa nedeniyle elektronik ödeme çözümleri geliştiren PayPal şirketi Kuzey Carolina'da yapacağı yatırımdan vazgeçtiğini duyurmuştu.

Şirket Kuzey Carolina'da 400 kişiye istihdam sağlayacak yeni bir ofis açmayı planlıyordu.

Georgia eyaletindeyse Valilik gelen tepkiler üzerine benzer bir yasayı reddetmişti.

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