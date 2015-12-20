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Miss World 2015 belli oldu

Yarışmayı kazanan Mireia Lalaguna Royo, Miss World'de kraliçe seçilen ilk İspanyol oldu

20 Aralık 2015 01:15

Çin’in güneyindeki Sanya adasında dün akşam düzenlenen Miss World 2015 yarışmasında İspanyol yarışmacı Mireia Lalaguna Royo kraliçe seçildi.

114 güzelin ülkesini temsil ettiği yarışmada ikinciliği Rusya’yı temsil eden Sofia Nikitchuk (22), üçüncülüğü Endonezya’yı temsil eden Maria Harfanti (23) kazandı.

Barcelona’dan katılan 23 yaşındaki profesyonel model Mireia Lalaguna, Miss World kraliçe seçilen ilk İspanyol oldu. Eczacılık mezunu Maria, 1.77 boyunda. İspanyolca, Katalanca, İngilizce, Fransızca biliyor. Miss World 2002 güzeli Azra Akın yarışmada jüri üyeliği yaptı.

Türkiye’yi temsil eden Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan ,yarışmada dereceye giremedi.

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Mireia Lalaguna Royomiss world 2015güzellik yarışması

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