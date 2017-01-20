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Miss Universe'te Türkiye'yi o temsil edecek

Yarışmada yapacağı konuşmayla dünyadaki açlık sorununa dikkat çekmeyi amaçlıyor

20 Ocak 2017 12:37

29 Ocak’ta Filipinler’de düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi 21 yaşındaki Tansu Sıla Çakır temsil edecek. MISS Turkey 2016 ikincisi Tansu Sıla Çakır, bir kez daha yarışma heyecanı yaşıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çakır, final gecesi Özlem Süer’in tasarladığı ‘milli kostümü’ ve Barrus imzalı gece kıyafetleriyle podyumda yürüyecek.

Yarışımada açlığa dikkat çekecek

Kraliçe adayının 85 güzel arasından sıyrılıp birincilik tacını takmak için yarışacağı gece, Fox kanalından canlı yayınlanacak. Beslenme üzerine eğitim alan Tansu Sıla Çakır, yarışmada yapacağı konuşmayla dünyadaki açlık sorununa dikkat çekmeyi amaçlıyor. 

 

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29 OcakFilipinlerKainat Güzellik YarışmasıMISS Turkey 2016Tansu Sıla ÇakırÖzlem Süer

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