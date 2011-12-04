T24 LogoT24 Logo
Magazin

Miss Turkey'e ölüm tehdidi

Bu yıl ‘Miss Turkey’ seçilen 20 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk ’un başı twitter hesabıyla derde girdi.

04 Aralık 2011 02:00


T24- Miss Turkey 2011 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, ölüm tehdidi aldığı ve iddiasıyla savcılığa başvurdu. 




İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet dilekçesi veren Pamuk, Twitter hesabında tanımadığı kişiler tarafından hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bununla da yetinmeyen bu kişilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini ifade etti. Pamuk kendisine hakaret ve ölüm tehdidi mesajlarını yollayan kişi veya kişilerin bir an önce tespit edilerek haklarında işlem yapılmasını talep etti.


20 yaşındaki Pamuk, ilk olarak 2009'da Best Model Of Turkey'e katılmış ve "Best Promising Model" (Gelecek Vaat Eden Model) seçilmişti. Pamuk, Miss Turkey 2011'e başvurduktan yaklaşık 2 ay sonra 9 kilo vermişti. Amsterdam Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alan Pamuk, iyi derecede İngilizce, Flemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca biliyor. 

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo ile görüntülenen Pamuk’a bağlı olduğu ajans “1 yıl aşk yasağı” koyunca aşk başlamadan bitmişti.



 
 
 



 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24