Miss Turkey'e ölüm tehdidi

T24- Miss Turkey 2011 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, ölüm tehdidi aldığı ve iddiasıyla savcılığa başvurdu.









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet dilekçesi veren Pamuk, Twitter hesabında tanımadığı kişiler tarafından hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bununla da yetinmeyen bu kişilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini ifade etti. Pamuk kendisine hakaret ve ölüm tehdidi mesajlarını yollayan kişi veya kişilerin bir an önce tespit edilerek haklarında işlem yapılmasını talep etti.





20 yaşındaki Pamuk, ilk olarak 2009'da Best Model Of Turkey'e katılmış ve "Best Promising Model" (Gelecek Vaat Eden Model) seçilmişti. Pamuk, Miss Turkey 2011'e başvurduktan yaklaşık 2 ay sonra 9 kilo vermişti. Amsterdam Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alan Pamuk, iyi derecede İngilizce, Flemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca biliyor.



İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo ile görüntülenen Pamuk’a bağlı olduğu ajans “1 yıl aşk yasağı” koyunca aşk başlamadan bitmişti.