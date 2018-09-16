Miss Turkey birincisi: 1,65'lik adama aşık olmam

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, katıldığı televizyon programında özel hayatı, kariyeri ve kendisine gelen eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu. Çırpan, "2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1,85 ve üzeri olması lazım. 1,65’lik bir adama aşık olmam herhalde" dedi.

"Avantajı, her ortamda dikkat çekmeniz"

1,85 metre boyunda olan 22 yaşındaki Çırpan, "Uzun boylu olmanın avantajları girdiğiniz her ortamda dikkat çekmeniz. Dezavantajı kıyafet açısında olabilir, başka da bir dezavantajı yok bence" dedi.

Uzun boylu bir erkekle birlikte olabileceğini söyleyen Çırpan, "2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1,85 ve üzeri olması lazım. 1,65’lik bir adama aşık olmam herhalde" yorumunu yaptı.

"İlk seçildiğimde eleştirmişlerdi, şimdi modelim"

"İlk seçildiğimde yürüyüşümü eleştirmişlerdi, şimdi modelim" diyen Çırpan, "Dişlerime takmışları, şimdi yaptırdım. Ben voleybolcuydum, dişime darbe aldım ve yaptırmam gerekiyordu zaten. Bu eleştiriler vesile oldu" dedi.

"Spor yapamıyorum, hareket halinde kalmaya çalışıyorum"

"Yabancı mankenler dolar bazında kazanıyorlar. Moda haftasındaki defilelerde verilen ücretlerle ilgili yorum yapmayayım" diyen ünlü model, "Defile öncesi yediğime içtiğime dikkat ediyorum. 3 aydır spor yapamıyorum ama yürüyüş yapıp hareket halinde olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.