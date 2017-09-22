Miss Turkey 2017 güzeli Itır Esen'in tacı geri alındı (1)
Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) Miss Turkey 2017 organizasyon yetkilileri, Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen’in tacını geri aldı
22 Eylül 2017 18:37
Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) Miss Turkey 2017 organizasyon yetkilileri, Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen’in tacını geri aldı. Esen’in tacının, sosyal medya paylaşımları arasında görülen bir tweet’i nedeniyle alındığı açıklandı.
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