Miss Turkey 2014'ü kim kazandı?

Star TV tarafından düzenlenen Miss Turkey yarışması finaliyle bu yılın Türkiye güzeli belli oldu. Birbirinden güzel isimlerin yarıştığı Miss Turkey'de bu yıl ipi Amine Gülşe göğüsledi.

21 yaşındaki Amine Gülşah, İsveç doğumlu ve 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey yarışmasına İzmir'den başvuru yapmıştı. Yaklaşık 250 adayın arasından seçilerek yarışmanın finalinde yer almaya hak kazanmıştı. Finalde birbirinden iddialı 22 diğer rakibini geride bırakan Gülşah birincilik tacının sahibi oldu.

İşte ilk 4;

Miss Turkey 1. güzeli Amine Gülşe

Miss Turkey 2. güzeli Dilan Çiçekdeniz

Miss Turkey 3. güzeli Aybüke Pusat

Miss Turkey 4. güzeli Gizem Koçak