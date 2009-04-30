Miss Turkey 2009 Güzeli Ebru Şam

Miss Turkey 2009 Güzellik Yarışması'nda birinciliği, Almanya'dan katılan Ebru Şam kazandı.



TİM Maslak Show Center'da, Doğuş Yayın Grubu tarafından organize edilen güzellik yarışmasının sunuculuğunu, Emre Altuğ ve Burcu Esmersoy yaptı.



Yarışmanın jüri üyeliklerini; Miss Turkey Başkanı Özcan Sandıkçıoğlu, gazeteci Güneri Civaoğlu, Prof. Dr. Onur Erol, Okan Bayülgen, Serdar Bilgili, Acun Ilıcalı, Yıldırım Mayruk, Miss Turkey 1997 Güzeli Çağla Şikel Altuğ, Miss Turkey 2005 güzeli Hande Subaşı, 15 yaşında Türkiye Güzeli seçilen sanatçı Nebahat Çehre, iş kadını ve Miss Turkey 1991-Miss World Yarı Finalisti Aslıhan Koruyan Sabancı üstlendi.



Yarışmada 20 finalist arasından birinciliği Almanya'dan Ebru Şam, ikinciliği İzmir'den Senem Kuyucuoğlu, üçüncülüğü Almanya'dan Ebru Hacıbedel ve dördüncülüğü İzmir'den Begüm Yılmaz kazandı.



Canlı yayın yapılmadı



Doğuş Yayın Grubu, Diyarbakır Lice'deki terörist saldırıda 9 askerin şehit olması nedeniyle Kral Tv ve Cnbc-e Televizyonu'ndan canlı yayın yapmama kararı aldı. Yarışmanın daha sonraki günlerde banttan yayınlanacağı açıklandı.



Hadise ve Şenlendirici sahne aldı



Gecede, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek Hadise ve klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.



Yarışmada, dereceye giren güzeller, Avrupa, dünya ve kainat güzellik yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek.



